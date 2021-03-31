Проект «Мир и согласие»: жамбылские чиновники отправились по селам

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проект «Мир и согласие» проходит по районам Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Координатором проекта является управление внутренней политики акимата Жамбылской области.

«С 1 марта возобновлен проект «Мир и согласие», реализованный впервые в республике в 2020 году по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева», - пояснили в областном управлении внутренней политики. По реализации проекта работают три рабочие группы - «Межэтническое и межконфессиональное согласие», «Решение социально-бытовых проблем и развитие бизнеса», «Правоохранительная сфера».

Проект «Мир и согласие» успешно стартовал в Меркенском, Шуском, Байзакском и Жамбылском районах, где организовано 430 мероприятий с охватом более 10 тысяч человек. Проведено 72 общественных приемных и 110 встреч, оказана помощь в решении проблем около 600 граждан. Медицинскую помощь получили более 250 граждан, для 150-ти решились проблемы по получению безвозвратного гранта. Трудоустроен 241 человек на постоянную работу, 29 молодых людей получили направления на молодежную практику.

Члены правозащитной группы провели 18 мероприятий с охватом около 370 человек, правовые консультации получили около 90 человек. В состав рабочих групп проекта вошли представители всех правоохранительных и государственных органов области, а также специалисты управлений.

Продолжается подобная работа в Таласском, Сарысуском и Кордайском районах. Жители этих районов получили возможность встретиться с членами рабочих групп проекта, поднять наболевшие вопросы и актуальные проблемы.

«Основными целями проекта являются улучшение благосостояния жителей области, качества образования и медицинских услуг, повышение уровня религиозного образования. Проводится выездной прием граждан, решаются социальные вопросы. Организуются ярмарки вакансий, консультирование населения по кредитованию. Решаются проблемы социально уязвимых слоев населения, оказывается юридическая помощь. Люди могут получить всю информацию о реализуемых проектах и государственных программах по поддержке и развитию бизнеса», - пояснили в ведомстве.

После завершения проекта будет разработана дорожная карта по всем вопросам, озвученным населением. Исполнение будет находиться на строгом контроле, заверили в управлении внутренней политики акимата Жамбылской области.



