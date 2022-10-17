17 Октября 2022, 13:49

Проект ЛРТ не передавали в МИИР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проект строительства столичного ЛРТ не передавали в Министерство индустрии и инфраструктурного развития. Об этом заявил глава ведомства Кирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас данный проект полностью ведет местный исполнительный орган – акимат города Астаны. Я думаю, что это их зона ответственности. Если данный проект передадут министерству, тогда я уже алгоритм движения работ по ЛРТ дам. Мне пока ничего не поручали», - сказал Каирбек Ускенбаев, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Мажилисе.

Ранее аким города Астаны Алтай Кульгинов заявил, что проект ЛРТ не принесет доход.

«Было потрачено много денег, проект не завершен. Мы все его знаем, говорим. К сожалению, есть такая проблема. Да, этот проект не будет приносить доход. Это вид общественного транспорта, который еще будет субсидироваться. Но в перспективе, мы думаем, что он будет разгружать транспортные коридоры, это будет социальный проект», - сказал Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК.

Как бизнес-проект, по его словам, рассматривать проект нельзя.

«С учетом его истории, проблем, сколько денег было потрачено, по мнению экспертов, целесообразно завершить проект до конца и ввести его в эксплуатацию в качестве общественного транспорта. С экономической точки зрения пользы не будет, а с социальной точки зрения будет использоваться как общественный транспорт», - добавил аким.

Ранее вице-министр финансов РК Татьяна Савельева сообщала, как планируется осуществлять финансирование завершения строительства LRT.

«Деньги будем предусматривать, когда будут завершены все необходимые моменты. Деньги, скорее всего, будем выделять не из резерва Правительства, а будет перераспределение в нормальную бюджетную программу по Министерству индустрии и инфраструктурного развития, будут включены соответствующие трансферты», - сказала Татьяна Савельева, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе.