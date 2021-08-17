Проект «Крепкая семья» запустят в 16 атырауских школах
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - С нового учебного года в 16 школах региона начнется реализация проекта «Крепкая семья», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Для содействия в развитии системы среднего образования Атырауской области «Назарбаев Интеллектуальная школа» совместно с акиматом региона и управлением по наркотикам и преступностью ООН с 17 по 20 августа 2021 года проводится тренинг. Задача тренинга - подготовить фасилитаторов по проекту «Крепкая семья», направленному на укрепление детско-родительских отношений.
Программа нацелена на родителей и детей в возрасте 10–14 лет. Ее цель - сформировать навыки позитивного родительства, которые, в свою очередь, являются профилактикой раннего злоупотребления наркотическими веществами и рискованного поведения среди подростков, укрепляют родительские навыки и служат построению крепкой семьи», - рассказали в пресс-службе «НИШ».
Сообщив, что в результате внедрения проекта «Крепкая семья» и родители, и дети учатся слушать и слышать друг друга, эффективно общаться между собой, что в результате способствует укреплению семейных ценностей и сплоченности семей.
Наша справка. Программа «Крепкая семья» внедрена в более чем 35 странах мира и переведена на русский, испанский, португальский, немецкий, французский, китайский и другие языки. На сегодняшний день программа «Крепкая семья» впервые внедряется в общеобразовательных школах Атырауской области на казахском языке.
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