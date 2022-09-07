Проект конституционного закона о прокуратуре одобрил в первом чтении Мажилис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента в первом чтении одобрили проект конституционного закона «О прокуратуре», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев пояснил, что в статье Конституции на прокуратуру возлагается три функции: осуществление от имени государства высшего надзора, уголовное преследование и представление интересов государства в суде.

«Один из важных моментов - это дальнейшее укрепление правозащитной функции прокуратуры. Очень много ссылочных норм. Законопроект начинается с общих положений, которые не требуют разрешения. Они важные, как базовые определяют дальнейшую структуру проекта», - сказал замгенпрокурора в ходе пленарного заседания Мажилиса, представляя законопроект.

По словам А. Чиндалиева, во вторую главу размещены системные компетенции прокуратуры. В этой главе закрепляется компетенция органов прокуратуры и отдельно самой Генеральной прокуратуры.

«В действующем законе главная военная прокуратура и главная транспортная прокуратура идут как приравненные к областным, а военная и транспортная на местах – к районным. В проекте они выделены в самостоятельные статьи. Прокуратура - это не только областные, районные, военные, транспортные прокуратуры, у нас есть комитет по правовой статистике и академии. Комитет формирует отчет от преступности, отчет по гражданским делам, ставит на спецучет тех, кто совершил коррупцию, половые преступления против детей, ведет отчет о ДТП, по адмправонарушениям, выдает справки», - пояснил Асет Чиндалиев.

По его информации, в отдельных статьях указаны полномочия прокуроров, четко разделены их права и обязанности. Как подчеркнул А. Чиндалиев, в проекте отражена вся система прокуратуры и компетенции от районов до центрального звена.

Также по его словам, законопроектом сохраняются три формы высшего надзора – это проверка соблюдения законности, анализ и оценка актов, вступивших в силу.

«Прокурор может вызывать и получать пояснения от должностных, физических и юридических лиц, истребовать и получать информацию, материалы и документы, а также гражданские, административные, уголовные дела. В рамках рассмотрения обращений, проведения проверок прокуроры до трех рабочих дней вправе остановить акты, если они могут нанести вред жизни и здоровью человека, интересам общества или государства», - объяснил Асет Чиндалиев.

С учетом усиления статуса уполномоченного по правам человека в проекте выделяется в отдельные нормы взаимодействие с уполномоченным прокурором человека.

Документ одобрил Мажилис.