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    14:52, 26 Май 2021 | GMT +6

    Проект концепции Социального кодекса размещен на портале «Открытые данные»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект концепции Социального кодекса (далее – Концепция), разработанный Министерством труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) совместно с экспертами по поручению Главы государства, размещен на портале «Открытые данные», передает МИА «Казинформ».

    Целью разработки Социального кодекса (далее – Кодекс) является создание институциональных, экономических и организационных условий для реализации гражданами своих социальных прав и интересов.

    «В настоящее время казахстанцам предоставляется широкий спектр мер социального обеспечения, которые регулируются 1 кодексом, 16 законами и более 100 подзаконными актами. Основная цель нового Кодекса – аккумулировать все действующие нормы законодательства в этой сфере в одном документе, чтобы упростить для населения их понимание. Социальный кодекс будет разработан с учетом предложений граждан и включит в себя разделы, касающиеся каждого периода жизни человека. Это позволит казахстанцам легко ориентироваться в мерах государственной поддержки», – отметил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов.

    По его словам, принятие Кодекса позволит не только упростить понимание населением социального законодательства, но и обеспечит единый стиль изложения нормативных правовых актов (ряд законов в сфере социального обеспечения был принят еще в начале 90-х годов, с тех пор существенно поменялись подходы к разработке НПА).

    Также в рамках Кодекса будет осуществлена систематизация социальных прав граждан – в одном документе будут указаны все базовые права, возникающие на жизненном пути человека во всех сферах жизнедеятельности, в том числе минимальные социальные стандарты.

    В рамках разработки Концепции была создана рабочая группа с участием более 100 экспертов по разным направлениям социальной сферы, включая депутатов Парламента РК, центральных государственных органов, неправительственных организаций, общественных советов, а также инициативных граждан.

    В процессе деятельности рабочей группы изучено более 30 законодательных и 150 подзаконных актов РК, а также международный опыт регулирования социального законодательства.

    По итогам проведенных встреч с населением и общественными объединениями рабочей группой собранно и рассмотрено 500 предложений.

    Рабочей группой предлагается сформировать Кодекс из двух частей – общей и особенной.

    В общей части устанавливаются основы правового регулирования социальных отношений между государством и гражданином с четким определением их взаимных обязательств.

    Особенная часть посвящена отдельным видам социальных рисков, где будут определены меры реагирования на них, категории получателей соцпомощи, размер выплат, условия и сроки их назначения.

    «Разработка и принятие Кодекса повлечет за собой утрату 16 законов, действующих в настоящее время. То есть если сейчас, например, вопросы социальной защиты лиц с инвалидностью регламентируются 5 законами, то в будущем будет только один Кодекс. При этом новый Кодекс обеспечит сохранение всех социальных гарантий и форм соцподдержки, которые есть сегодня, в том числе обеспечение граждан пенсиями, пособиями и выплатами из Государственного фонда соцстрахования, обеспечение лиц с инвалидностью средствами и услугами реабилитации и других», – подчеркнул Акмади Сарабасов.

    С проектом Концепции можно ознакомиться здесь.

    Срок публичного обсуждения проекта Концепции на портале «Открытые данные» истекает 8 июня 2021 года.

    После ее доработки и утверждения МТСЗН приступит к разработке самого Социального кодекса.

    Как сообщалось ранее, Глава государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года поручил начать работу по консолидации социального законодательства путем разработки и принятия Социального кодекса.


    Теги:
    Социальная поддержка Минтруда РК Закон и право Права человека Общество
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