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    12:58, 24 Август 2022 | GMT +6

    Проект концепции по охране здоровья матери и ребенка на 2023-2025 годы представили в Минздраве РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения РК обсудили ход исполнения поручений Главы государства под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Вице-министр здравоохранения РК Вячеслав Дудник представил проект Концепции по охране здоровья матери и ребенка в РК на 2023-2025 годы.

    «Концепция по охране здоровья матери и ребенка в Республике Казахстан позволит структурировать проблемные вопросы службы родовспоможения и детства, сформировать консолидированный подход и разработать эффективные методы их решения», - отметил он.

    Предварительный проект Концепции включает в себя 10 глав: актуальность; анализ текущей ситуации; основные проблемы службы охраны материнства и детства; международный опыт; стратегия развития службы материнства и детства; приоритетные области вмешательства на этапах жизненного цикла человека; кадровые ресурсы, инфраструктура, медицинские оборудования; ожидаемые результаты; бенефициары; мониторинг, основные индикаторы и оценка.


    Фото: пресс-служба Минздрава РК



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