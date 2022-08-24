Проект концепции по охране здоровья матери и ребенка на 2023-2025 годы представили в Минздраве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения РК обсудили ход исполнения поручений Главы государства под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Вице-министр здравоохранения РК Вячеслав Дудник представил проект Концепции по охране здоровья матери и ребенка в РК на 2023-2025 годы.

«Концепция по охране здоровья матери и ребенка в Республике Казахстан позволит структурировать проблемные вопросы службы родовспоможения и детства, сформировать консолидированный подход и разработать эффективные методы их решения», - отметил он.

Предварительный проект Концепции включает в себя 10 глав: актуальность; анализ текущей ситуации; основные проблемы службы охраны материнства и детства; международный опыт; стратегия развития службы материнства и детства; приоритетные области вмешательства на этапах жизненного цикла человека; кадровые ресурсы, инфраструктура, медицинские оборудования; ожидаемые результаты; бенефициары; мониторинг, основные индикаторы и оценка.













Фото: пресс-служба Минздрава РК