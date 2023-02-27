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Проект концепции обеспечения общественной безопасности вынесли на обсуждение

27 Февраля 2023, 12:25
Проект концепции обеспечения общественной безопасности вынесли на обсуждение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел РК на минувшей неделе вынесло на общественное обсуждение разрабатываемый проект Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом. Об этом сообщила представитель ведомства Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный стратегический документ готовится с ориентиром на реальные запросы общества, что соответствует принципу «слышащего государства». В его разработку активно вовлекается общественность, международные и национальные эксперты, научное сообщество», - проинформировала Шугыла Турлыбек на еженедельном брифинге МВД.

Основной целью Концепции является создание условий для:

– усиления защиты жизни, здоровья, имущества и прав граждан от преступных посягательств;

– построения безопасного общества;

– трансформации действующего механизма обеспечения общественной безопасности в современную систему превенции, основанную на научных данных и партнерстве.

«В рамках Концепции планируется ответственное вовлечение госорганов и акиматов, установление партнерства со всеми заинтересованными сторонами и гражданами, а также прозрачная система подотчетности по вопросам общественной безопасности. Кроме того, в ней будут закреплены меры по переходу от бюрократической в человекоцентричную модель работы полиции, ориентированную на запросы общества. Ознакомиться с проектом можно на портале Министерства внутренних дел в разделе «Документы», - отметила Ш.Турлыбек.

В МВД добавили, что свои предложения представители институтов гражданского общества, независимые эксперты и неравнодушные граждане могут направить на электронный адрес concept_mvd@mail.kz.


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