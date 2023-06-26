Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Проект Концепции обеспечения общественной безопасности презентовали в МВД

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
26 Июня 2023, 12:21
Проект Концепции обеспечения общественной безопасности презентовали в МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице прошел форум «Обеспечение общественной безопасности в партнерстве с обществом: проблемы и пути решения». Об этом сообщила представитель МВД Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нем приняли участие представители Администрации Президента, Правительства, депутаты Парламента РК, сотрудники государственных, местных исполнительных органов, послы и представители дипломатических миссий, руководители и ведущие эксперты международных и неправительственных организаций», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве.

Цель форума – выработка согласованных подходов по построению эффективной системы превенции правонарушений, основанной на конструктивном сотрудничестве государственных органов, профессиональной полиции и общества.

«Глава государства в рамках перехода на сервисную модель обозначил важность не только борьбы с преступностью, но и повышения чувства безопасности у граждан. В реализацию этой установки МВД разработан проект Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом», - сообщила представитель МВД

Основными направлениями Концепции определены создание условий для безопасного общества, защита жизни, здоровья, имущества и прав граждан, трансформация механизма обеспечения безопасности в современную систему превенции, основанную на научных данных и партнерстве.

Кроме того, в Концепции закреплены меры по трансформации полиции, переходу от бюрократической в человекоцентричную, клиентоориентированную модель, ориентированную на запросы общества.

«В ходе форума рассмотрены основные направления Концепции. Подчеркнуто, что реализация Концепции позволит создать прочный фундамент для построения эффективной системы превенции правонарушений и стабильного развития Справедливого Казахстана», - заключила Ш. Турлыбек.


Права человека   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ужесточить наказание за незаконное участие в предпринимательской деятельности могут в РК
Ужесточить наказание за незаконное участие в предпринимательской деятельности могут в РК
Перевод ТЭЦ-2 Алматы на газ: акимат выкупит более 600 участков для строительства газопровода
Перевод ТЭЦ-2 Алматы на газ: акимат выкупит более 600 участков для строительства газопровода
Молоко в землю: видео прокомментировали в акимате СКО
Молоко в землю: видео прокомментировали в акимате СКО
В Астане пройдет восточная ярмарка «Елорда базары»
В Астане пройдет восточная ярмарка «Елорда базары»
Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области
Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области
Тарифы на воду завышали в 2-3 раза в ЗКО: прокуратура защитила права потребителей
Тарифы на воду завышали в 2-3 раза в ЗКО: прокуратура защитила права потребителей
Какие проблемы предстоит решить новому акиму Петропавловска
Какие проблемы предстоит решить новому акиму Петропавловска
Назначен глава управления сельского хозяйства и земельных отношений Актюбинской области
Назначен глава управления сельского хозяйства и земельных отношений Актюбинской области
Побег сына Даулета Турлыханова прокомментировали в Минобороны РК
Побег сына Даулета Турлыханова прокомментировали в Минобороны РК