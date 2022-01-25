+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Проект концепции антикоррупционной политики обсудили с предпринимателями в Акмолинской области

25 Января 2022 23:55
Поделиться:
Проект концепции антикоррупционной политики обсудили с предпринимателями в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау на площадке Акмолинского областного филиала НПП «Атамекен» состоялась встреча по обсуждению проекта Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, разработанного в рамках реализации поручений Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу территориального департамента по противодействию коррупции.

Новости по теме
О возмещении ущерба бизнесу и трансформации «Атамекен» рассказал Аблай Мырзахметов
Полномочия военной полиции планируют расширить в Казахстане Коррупционных правонарушений не было – Минкультуры РК об обвинении тренера по фристайлу-могулу Мы не должны препятствовать работе бизнеса - Алихан Смаилов

Во встрече приняли участие временно исполняющий обязанности акима Акмолинской области Ельдос Рамазанов, руководитель территориального департамента по противодействию коррупции Арман Рахимов, руководство и представители областной Палаты предпринимателей и ее региональных филиалов, а также представители бизнес-сообщества области.

На встрече Ельдос Рамазанов отметил, что антикоррупционная политика затрагивает все сферы деятельности, в этом контексте необходима консолидация усилий госорганов и всего общества в противодействии коррупции. Он обратил внимание на прошедшую 21 января встречу Президента страны с представителями крупного отечественного бизнеса, на которой Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость наметить пути взаимодействия власти и бизнеса на благо народа.

В ходе своего выступления А. Рахимов, представив участникам важные положения проекта стратегического документа по противодействию коррупции на предстоящие 5 лет, отметил значимость активного участия предпринимательского сообщества в разработке Концепции.

«Глава государства поручил антикоррупционной службе обстоятельно обсудить проект Концепции антикоррупционной политики с бизнес-сообществом, обратив отдельное внимание на противодействие корпоративной коррупции. Отмечу, что при разработке документа учтены мнения представителей общественности, бизнеса, экспертов и граждан, а также зарубежный опыт и собственная практика. В Концепции уже представлены дальнейшие ориентиры совершенствования антикоррупционной деятельности, включающие конкретные реформы, в том числе - касающиеся деятельности бизнеса. Вместе с тем, мы хотим детально обсудить данный вопрос с предпринимателями нашего региона для дальнейшей выработки конструктивных предложений», - отметил А. Рахимов.

Спикер подробно остановился на одном из важных приоритетов Концепции - развитии честного бизнеса, предусматривающего внедрение антикоррупционных стандартов, а также реализацию института антикоррупционных комплаенс-служб. Кроме того, честно работающие компании должны иметь преференции при госзакупках, налогообложении, получении субсидий и других видов господдержки. Все эти меры нацелены на стимулирование частного сектора к добросовестному ведению бизнеса.

По итогам встречи предприниматели, активно обсудив проект стратегического документа и обменявшись мнениями, озвучили ряд предложений по эффективному взаимодействию в рамках противодействия коррупции.

Напомним, в проекте Концепции антикоррупционной политики , включающей семь разделов, отражены вопросы формирования добропорядочного общества, минимизации причин коррупции, обеспечения неотвратимости ответственности за коррупцию, вовлечения гражданского общества в профилактику коррупции, мониторинга антикоррупционной политики, а также вопросы совершенствования деятельности антикоррупционной службы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Бизнес   #Акмолинская область   #Борьба с коррупцией  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Новости по теме
О возмещении ущерба бизнесу и трансформации «Атамекен» рассказал Аблай Мырзахметов
Полномочия военной полиции планируют расширить в Казахстане
Коррупционных правонарушений не было – Минкультуры РК об обвинении тренера по фристайлу-могулу
Мы не должны препятствовать работе бизнеса - Алихан Смаилов
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев обратился к Председателю КНР Си Цзиньпину
2 Правительство приняло комплекс мер по реализации поручений Главы государства
3 Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
4 Полномочия главы БРК досрочно прекращены
5 Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
6 Нурболат Айдапкелов назначен первым заместителем председателя правления АО «НУХ «Байтерек»
Читайте также
Коррупционных правонарушений не было – Минкультуры РК об обвинении тренера по фристайлу-могулу
Начинается отбор МСБ на программу «Экспортная акселерация-2022» - Минторговли РК
Касым-Жомарт Токаев обратился к Председателю КНР Си Цзиньпину
Правительство приняло комплекс мер по реализации поручений Главы государства
Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Полномочия главы БРК досрочно прекращены
Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
Нурболат Айдапкелов назначен первым заместителем председателя правления АО «НУХ «Байтерек»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив