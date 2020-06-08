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Проект Кодекса о здоровье рассмотрят сенаторы на заседании Палаты

8 Июня 2020 20:59
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Проект Кодекса о здоровье рассмотрят сенаторы на заседании Палаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сенате под председательством Спикера Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, где утвердили повестку предстоящего заседания Палаты, запланированного на 11 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе очередного заседания сенаторы планируют рассмотреть проект Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» и сопутствующий проект закона по вопросам здравоохранения.

Кроме того, на заседании планируют рассмотреть поправки в законодательные акты по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства, по вопросам регулирования цифровых технологий, по вопросам защиты прав потребителей, а также по вопросам отслеживания международных автомобильных перевозок.

Также на Бюро среди профильных комитетов распределены законопроекты, поступившие из Мажилиса.

Комитет по финансам и бюджету определен головным по законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аудиторской деятельности».

Дальнейшей проработкой проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения бизнес-климата» займется Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции» закреплен за Комитетом по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Головным комитетам поручено обобщить предложения других комитетов Сената Парламента Республики Казахстан и подготовить заключения по данным документам.


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Ключевые слова: Сенат,
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