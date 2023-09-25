Проект казахстанского программиста набирает популярность за рубежом

Самая высокооплачиваемая профессия во всем мире – это IT-менеджеры высшего звена, которые могут получать до 150 тысяч долларов за год. Отечественные IT-специалисты не ограничиваются только местным рынком. Некоторые из них, накопив ресурсы и опыт работы в Казахстане, решаются на выход на зарубежные рынки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар».

Один из них – молодой казахстанский программист Нурпеис Баймукан, который успешно работает в Лондоне. Сейчас он является сотрудником компании «Мета», а именно Facebook.

В ходе телемарафона «Адал еңбек» на телеканале «Хабар» Нурпеис Баймукан поделился своим опытом покорения зарубежной ІТ-сферы.

Нурпеис Баймукан - выпускник Назарбаев интеллектуальной школы и Нью-Йоркского университета в Абу-Даби. Уже на первом курсе он начал заниматься кодированием и разработкой веб-сайтов. Позже он преуспел в области искусственного интеллекта. На втором курсе, пройдя стажировку в Google в Нью-Йорке, решил заняться своим стартапом в сфере финансовых технологий. Несмотря на успехи за рубежом Нурпеис убежден, что это заслуга его казахстанских учителей.

- Я считаю себя очень удачливым. Мои учителя дарили мне не только ценные знания, но и проявляли огромное внимание и заботу. Эти две составляющие сыграли важную роль, как на моих экзаменах, так и в общественных инициативах, в которых я активно участвую.

Нурпеис уже сейчас помогает своим молодым соотечественникам. Собрав единомышленников, они организовали социальный проект «Ізбасар – Последователь» и бесплатно консультируют школьников выпускных классов по поступлению в топовые вузы мира. Проект стал международным благодаря интересу зарубежных сокурсников Нурпеиса, которые также присоединились к нему.