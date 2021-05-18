Проект карагандинского общественника будет реализован посмертно

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – в Караганде скончался известный общественник Олег Гарницкий. Аким города Ермаганбет Булекбаев выразил соболезнование семье погибшего и пообещал реализовать его проект посмертно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Олег Гарницкий известен многим карагандинцам. Он всегда радел за благосостояние и чистоту города. Олег Гарницкий хотел реализовать проект «ЭтноАул», который направлен на благоустройство сквера в его районе. Ранее он подавал заявку в проект «Бюджет народного участия», но не дожил до объявления результатов. О его смерти стало известно вчера, 17 мая, Олег Эдуардович скончался в больнице, не приходя в сознание.

«Сегодня ушёл из жизни Олег Гарницкий. Светлая память хорошему, активному, неравнодушному к своему городу карагандинцу. Он стремился сделать свой дом, двор, улицу лучше и комфортнее. Его проект беседок - «юрт» будет реализован, это было его мечтой. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Олега Эдуардовича», - сообщил аким города у себя на страничке в Facebook.

Напомним, 19 апреля Олег Эдуардович организовал в своём дворе в районе Кирзавод 3-4 посадку саженцев, которые он купил на свои деньги. Высадка сопровождалась благоустройством двора и уборкой территории. Во время высадки и субботника ему помогали местные мальчишки, один из них порезал руку и пожаловался на это отцу, а тот, решив разобраться, нанёс Олегу Гарницкому удар, от которого он потерял сознание.

Уголовное дело, которое было возбуждено по данному происшествию, было переквалифицировано в статью 106 УК РК – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которая подразумевает срок от 3 до 8 лет лишения свободы.