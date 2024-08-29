Проект JOLTAP: бесплатное обучение, открытие дела и трудоустройство в Астане

В Астане социальный проект JOLTAP позволяет горожанам бесплатно обучиться новым профессиям, открыть свое дело, найти работу и получить консультации по 52 мерам господдержки, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

Сегодня, 29 августа, исполняется год реализации проекта JOLTAP в Астане. За этот период уже было обучено более 5,6 тысячи горожан. Свыше 3,2 тысячи человек были трудоустроены, начали принимать заказы удаленно или открыли собственное дело.

Проект JOLTAP реализуется во исполнение поручений Главы Государства и является дополнением к действующим мерам в сфере занятости. Инициаторы проекта — акимат Астаны, сооператор — Общественный фонд «Жаңа мүмкіндік».

Основная цель проекта — помощь и комплексное содействие гражданам в подборе возможностей для повышения доходов. С учетом высоких миграционных потоков особое внимание уделяется молодежи.

Старт проекту был дан ровно год назад, когда свои двери впервые открыли модульные пункты «Баршаға мүмкіндік».

Фото: акимат Астаны

Их целями стали выявление неучтенной безработицы и определение жизненных ситуаций целевой аудитории проекта для предоставления эффективных консультаций по 52 мерам господдержки, возможностям трудоустройства и записи на краткосрочное обучение. При необходимости горожанам также предоставляется дополнительное цифровое сопровождение, а именно перевыпуск ЭЦП, регистрация на ресурсах kezekte.kz, enbek.kz, indigo.kz, постановка в очередь на жилье, получение АСП.

Фото: акимат Астаны

Так, за год уже более 20 тысяч жителей столицы доверились и вошли в орбиту проекта. Свыше 4,5 тысячи горожан посредством модульных пунктов направили заявки по мерам государственной поддержки в Управления акимата по вопросам открытия бизнеса, жилья, трудоустройства, детского образования и досуга.

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Как сообщают в акимате, вторым этапом реализации проекта JOLTAP является запуск учебных классов и цехов для практики по 15 рабочим (бариста, продавец-кассир, швея, модельер-конструктор, основы бухучета, ремонт обуви, электрогазоварщик, основы изготовления корпусной мебели) и цифровым навыкам (разработчик сайтов, мобилограф, таргетолог, видеомонтаж, графический дизайнер, SMM, базовые цифровые навыки). Список специальностей был сформирован с учетом экономической специфики города, а именно с уклоном в отрасли торговли, сервиса, фриланса и производства.

Фото: акимат Астаны

В целом экосистема проекта предлагает пакетное решение горожанам по повышению доходов. Горожане совершенно бесплатно могут освоить не только практические отраслевые компетенции, но также получают ряд ключевых навыков для ведения собственного дела (SMM, мобилография, бухгалтерское дело) и становятся частью профессионального сообщества.

Следующим этапом реализации проекта является прямая работа с работодателями города и запуск сервисной платформы JUMYSTAP.kz. Проект охватывает всех сетевых и крупных работодателей города, таких как «Magnum», «Спортмастер», ДСК «GLB», швейная фабрика «Danmard», «Ютария», завод «YDA» и др. В целом проект JOLTAP получил широкий отклик среди работодателей города.Сервисная платформа JUMYSTAP объединяет соискателей с работодателями и заказчиками.

Фото: акимат Астаны

В акимате отмечают, что жители других регионов страны выступают с частыми запросами о масштабировании проекта. Данный запрос был отмечен Правительством и было принято решение о расширении географии проекта на 4 региона — Алматы, Шымкент, Актобе и Караганды. Положительная реализация проекта JOLTAP также вошла в итоговый обзор развития Казахстана в 2023 году в социальной сфере.