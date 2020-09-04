Проект «Изучаем казахский язык всем домом» запускают в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ — Занятия будут проходить три раза в неделю в онлайн-режиме в удобное для павлодарцев время, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Ко Дню языков народа Казахстана, который отмечается ежегодно пятого сентября, центр «Ана тілі», центр «Тіл волонтері» совместно с отделом культуры и развития языков Павлодара запускает авторский проект «Изучаем казахский язык всем домом», - сообщили в пресс-службе акимата Павлодара.

Цель проекта - популяризировать казахский язык и обучать жителей города бесплатно. Планируется, что занятия будут проходить в двух домах: на улицах Чокина, 100 и Геринга, 67/1 - с дальнейшим привлечением всех желающих жителей города, добавили в акимате.

«Пятого сентября волонтёры центра «Тіл волонтері» проведут опрос среди жителей дома № 67/1 на улице Геринга. Жильцы смогут записаться на бесплатные онлайн-курсы казахского языка в удобное для них время», — дополнили в ведомстве.

В ходе обучения участникам бесплатно предоставят учебные пособия, разработано мобильное приложение «Ана тілі». Занятия будут проходить три раза в неделю в онлайн-режиме в удобное для жителей время.

«Курс интересен интерактивными заданиями, тестами с применением оценочно-проверочных элементов на основе новых технологий», — прокомментировала пресс-служба администрации областного центра.