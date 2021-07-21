Проект интеллектуальных игр среди молодежи запущен в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице запущен проект интеллектуальных игр среди молодежи от 14 до 29 лет «Brain games». Об этом на брифинге сообщил начальник Управления внутренней политики города Нур-Султан Даурен Бабамуратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Акиматом города Нур-Султан в рамках празднования 30-летия Независимости реализован ряд мероприятий направленных на повышение конкурентоспособности молодежи. В этих целях запущен проект интеллектуальных игр среди молодежи от 14 до 29 лет «Brain games». Его реализация продлится до конца года», - сказал Даурен Бабамуратов.
Кроме того, по его словам, в столице в формате онлайн прошла международная интеллектуальная игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». В игре принимали участие команды КГУ «Школа-лицей 79» акимата города Нур-Султан и школы № 705 города Москвы.
Также организована Международная научно-практическая конференция «Мир в эпоху глобализации: приоритетные направления инновационной деятельности в экономике, правовой и социальной сферах» в режиме онлайн. Участниками конференции стали преподаватели и студенты учебных заведений ТиПО Республики Казахстан, средних профессиональных учебных заведений стран СНГ.
«Кроме того, состоялась церемония открытия мемориала «Алтын жүрек», возведенного в знак признательности медицинским работникам нашей страны, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусом. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что открытие мемориала «Алтын жүрек» символизирует солидарность и сплоченность казахстанцев перед лицом смертоносной инфекции», - добавил Даурен Бабамуратов.
Было отмечено, что 1 июня, в Международный день защиты детей в столице открыли фонтанный комплекс на пешеходном бульваре «Театральный».
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