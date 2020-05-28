Проект Генсоглашения: профсоюзы впервые объединяют усилия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В марте этого года Федерация профсоюзов РК вынесла на публичное обсуждение проект нового Генерального соглашения между Правительством Республики Казахстан, республиканскими объединениями работников и республиканскими объединениями работодателей на 2021-2023 годы. Для проведения общественной экспертизы проект был направлен всем первичным профсоюзным организациям и локальным профсоюзам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации.

Также Федерация профсоюзов РК выступила с инициативой ко всем республиканским объединениям профсоюзов совместно выработать единые консолидированные подходы в отстаивании основополагающих позиций, направленных на обеспечение защиты трудовых и экономических прав работников, гарантий в уровнях оплаты их труда.

Сегодня в центральном офисе Федерации профсоюзов РК (ФПРК) состоялось подписание Совместного решения по созданию рабочей группы с участием представителей республиканских объединений профсоюзов по подготовке проекта Генерального соглашения между Правительством Республики Казахстан, республиканскими объединениями работников и республиканскими объединениями работодателей на 2021-2023 годы. Документ своими подписями скрепили председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин, председатель Содружества профсоюзов Казахстана «Аманат» Андрей Пригорь и заместитель генерального секретаря Казахстанской Конфедерации труда Бахыт Капаров.

Приветствуя участников встречи, председатель ФПРК С. Даулеталин отметил, что перед всеми республиканскими объединениями профсоюзов Казахстана стоит общая задача – защита прав работников и продвижение их интересов на всех уровнях социального партнерства.

«В кризисных условиях текущего года объективно возрастает роль системы социального партнерства, в рамках которой должны анализироваться причины и масштабы кризиса, вырабатываться предложения по сохранению и созданию новых рабочих мест, обеспечению гарантий в социально-трудовой сфере, повышению эффективности мер господдержки реального сектора экономики, возвращению на траекторию устойчивого экономического роста. Вершиной всей системы социального партнерства и основополагающим документом республиканского уровня является Генеральное соглашение между Правительством Республики Казахстан, республиканскими объединениями работников и республиканскими объединениями работодателей», - отметил глава Федерации профсоюзов.

По словам Сатыбалды Даулеталина, «декларативность и размытость норм, в том числе и Генерального соглашения, отсутствие взаимосвязи между соглашениями разного уровня и коллективных договоров все еще имеют место».

«Мы твердо убеждены в том, что эту ситуацию нужно менять! То, что было не особо заметно в ситуации экономического роста, становится абсолютно неприемлемо в период экономического спада, падения доходов работников», - подчеркнул председатель ФПРК.

Председатель Содружества профсоюзов Казахстана «Аманат» Андрей Пригорь назвал историческим событием создание единой рабочей группы для работы над проектом Генерального соглашения.

«Впервые республиканские объединения профсоюзов приняли решение сообща, чтобы уверенно лоббировать интересы работников. Это историческое событие за всю историю профсоюзного движения Казахстана», - отметил Андрей Пригорь.

Казахстанская Конфедерация труда также поддерживает объединение усилий в работе над проектом Генерального соглашения. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Казахстанской Конфедерации труда Бахыт Капаров.

«У нас (республиканских объединений профсоюзов – ред.) единые цели, и они нас должны объединять. Казахстанская Конфедерация труда полностью поддерживает совместные действия по выработке единых подходов защиты прав трудящихся, которые найдут свое отражение в Генеральном соглашении», - высказал свою точку зрения Бахыт Капаров.

Стороны утвердили состав рабочей группы, куда вошли по три представителя от каждого республиканского объединения профсоюзов. Советник генерального секретаря по экономике Казахстанской Конфедерации труда Мейрам Кажыкен отметил профессионализм членов рабочей группы.

«Поддерживаю начало движения единым фронтом. Профсоюзы должны обозначить свою твердую позицию. В рабочей группе собраны профессионалы, которых мы знаем, все будет по-деловому и без противоречий», - заметил Мейрам Кажыкен.

Резюмируя встречу, председатель ФПРК Сатыбалды Даулеталин подчеркнул, что заключение нового Генерального соглашения происходит в беспрецедентно сложных экономических условиях. Поэтому очень важно всем сторонам социального партнерства включать в проект «реальные» нормы.

«Надеюсь, что новое Генеральное соглашение будет опорной точкой баланса интересов всех сторон: и работодателей, и профсоюзов, и Правительства, - и примером надежного социального партнерства», - заключил Сатыбалды Даулеталин.

Напомним, что в этом году завершается исполнение действующего Генерального соглашения между Правительством Республики Казахстан, республиканскими объединениями работников и республиканскими объединениями работодателей на 2018-2020 годы, поэтому Федерация профсоюзов с марта начала работу над новым Генеральным соглашением.

В Казахстане социально-трудовые отношения, помимо законодательных норм, регулируются нормами и положениями Генерального соглашения, 22 отраслевых и 16 региональных соглашений, более 125 тысяч коллективных договоров. Коллективные договоры заключены на 98 процентах предприятий, в которых действуют первичные профсоюзные организации ФПРК.

Пресс-служба Федерации профсоюзов РК