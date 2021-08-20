Проект «Евразия»: как геологи изучают Прикаспийскую впадину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сообщил о возобновлении проекта «Евразия» по изучению Прикаспийской впадины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью изучения глубинного строения Прикаспийской впадины возобновлена работа по проекту «Евразия». Проект разделен на три этапа. В рамках первого этапа за счет госбюджета осуществляется сбор, переобработка и переинтерпретация геолого-геофизических материалов по современной технологии», - сказал Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК.

По его словам, реализация второго и третьего этапов планируется за счет частных инвестиций, в рамках которых запланировано проведение региональных 2-Д сейсморазведочные работы в объеме более 8 тысяч погонных км, полевые геофизические работы (гравиметрия, магниторазведка, радиометрия электроразведка) и дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) на перспективных участках на площади до 100 тыс. кв. км, бурение сверхглубокой скважины до глубины 15 км.

«Это позволит изучить геологический разрез и оценить ресурсный потенциал Прикаспийской впадины в отношении накопления углеводородов», - заключил спикер.