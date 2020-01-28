Проект «ENU Volunteers» открылся в Евразийском национальном университете

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева состоялось торжественное открытие проекта «ENU Volunteers», посвященное Году волонтера в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Как отметил ректор ЕНУ ректор ЕНУ имени Л.Н. Гумилева Ерлан Сыдыков, объявление Года волонтера в Казахстане говорит об особом внимании со стороны государства вопросу развития и воспитания молодежи.

«В прошлом году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об объявлении Года волонтера. Это говорит о том, что государство уделяет особое внимание развитию молодежи», - сказал Е. Сыдыков.

«Целями объявления Года волонтера в Казахстане является воспитание нового поколения казахстанской молодежи в реалиях независимого Казахстана. Ведь в смысл волонтерства заложены такие высокие моральные качества, как стремление принести пользу окружающим людям и всему обществу, единство молодого поколения с обществом. От единства общества будет зависеть успешное процветание нашего государства в будущем. Такие качества не являются чем-то новым и придуманным. Они заложены в каждом человеке. Именно на это волонтерство и нацеливает молодежь, воспитывает в правильном направлении», - добавил ректор ЕНУ.

«Волонтерство – это состояние души», - подчеркнул Е. Сыдыков.

О проекте «ENU Volunteers» рассказал директор департамента социального и гражданского развития ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Рустем Алқожа.

«Евразийский национальный университет одним из первых проводит открытие Года волонтера в Казахстане. В рамках реализуемого нами большого проекта «ENU Volunteers», который состоит из шесть направлений: «Доброе дело», «Культурный диалог», «Благотворительность», «Полевое искусство», «Чистая столица», «Медиа площадка», мы хотим принести пользу нашему обществу и государству.

Сейчас в Евразийском национальном университете насчитывается более тысячи волонтеров. И их число с каждым разом растет, учитывая большое количество желающих принять участие в волонтерском движении», - поделился Р. Алқожа.

Он добавил, что задачей «ENU Volunteers» является вовлечение большего количества молодежи в волонтерское движение и достижении численности в пять тысяч волонтеров.

«Мы стараемся всячески поощрять активных участников нашего волонтерского движения посредством стипендий от университета и различных действующих под эгидой университета общественных организаций и союзов в размере от 15 до 20 тысяч тенге», - добавил спикер.

По его мнению, успешный пример пользы волонтерства народу и государству в целом был продемонстрирован при проведении международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», а также при оказании помощи жителям Арыси.

«Свыше 1500 студентов были задействованы в ходе проведения международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017». Можно с уверенностью сказать, что благодаря, в том числе, их работе были получены положительные оценки «ЭКСПО-2017». Также более 170 студентов участвовало в оказании помощи жителям Арыси», - отметил Р. Алқожа.

В церемонии приняли участие волонтеры США, Франции, Кыргызстана, Танзании. Среди приглашенных гостей также были известные государственные и общественные деятели Казахстана.

Напомним, в августе прошлого года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об объявлении Года волонтера». Глава государства дал ряд поручений о необходимости развития волонтерства на всех уровнях страны.



