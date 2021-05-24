Проект «е-заявление» укрепит связь между населением и властью - Тамара Дуйсенова

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В жамбылский регион с рабочим визитом прибыла специальная рабочая группа во главе с помощником Президента Республики Казахстан – заведующей отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Тамарой Дуйсеновой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, рабочая группа прибыла для разъяснения Административного процедурно-процессуального кодекса, который вступит в силу 1 июля 2021 года. Гости посетили региональный Центр обслуживания населения и ознакомились с работой информационной системы «е-заявление».

Как рассказали в пресс-службе акимата Жамбылской области, система «е-заявление» установлена в Центре правового мониторинга по систематическим правонарушениям, где работают 6 групп и оказывается методическая поддержка и практическое обучение госслужащих. По утвержденному графику принимаются и обрабатываются заявления департаментов, комиссий, аппаратов региона и других учреждений. Практика показывает положительные результаты во взаимодействии с госорганами.

В Центре правового мониторинга состоялось 31 мероприятие, 6 из них направлено на разъяснение Административного процедурно-процессуального кодекса и проекта «е-заявление». Службой и площадкой центра уже воспользовались 210 госслужащих и 48 граждан.

Рабочая группа во главе с Тамарой Дуйсеновой встретилась с руководителями госорганов и акимами районов. Спикер уведомила, что с 1 июля жалобы и заявления граждан в госорганы вносятся в базу проекта «е-заявление». По словам заместителя главы региона Алмаса Мадиева, система позволит установить обратную связь с заявителем, оценить работу госорганов. Впредь заявления граждан не будут оставлены без ответа.

В Таразском региональном университете проведено собрание с участием работников городского акимата и акимов нескольких сельских округов. На встрече выступил аким города Тараза Ержан Жылкыбаев. Он рассказал, что для внедрения пилотного проекта сформирован список из 34 учреждений. Имеется 682 рабочих места, где установлена информационная система. С начала года через «е-заявление» зарегистрировано 9 625 заявлений.

Тамара Дуйсенова отметила актуальность и важность внедрения информационной системы «е-заявление» и рассказала о работе Административного процедурно-процессуального кодекса.

«Новый Кодекс – фундаментальный нормативный документ Концепции Главы государства «О слышащем государстве». Учитывая общественно-социальную активность, можно понять важность документа. Жалобы и предложения населения вносятся в базу «е-заявление», где резюмируется процесс исполнения. Теперь государственный орган при рассмотрении заявления может видеть, какие решения приняты другими органами. Здесь собирается вся информация. Главный принцип – качественный ответ на заявления граждан», - подчеркнула помощница Президента.

За волокиту и небрежный ответ гражданам работников госорганов будут привлекать к ответственности, дела будут рассматриваться в суде. Государственный орган доказывает обоснованность решений и ответов. Будут созданы новые административные суды.

Отмечается, что система «е-заявление» внедряется и развивается в жамбылском регионе. Проводятся работы по разъяснению законодательства среди госорганов и граждан. Заявитель может следить за ходом рассмотрения своего заявления, приводить необходимые доказательства, принимать участие в их изучении, давать разъяснение и подавать документы.

«Если заявитель остается недоволен полученным ответом, он вправе обратиться в вышестоящий орган, а затем подать в суд на учреждение, вынесшее решение. Заявления граждан и представителей бизнеса по принципу презумпции невиновности госорганов будут рассматривать специальные адмсуды. То есть не заявитель, а сам госорган будет доказывать и обосновывать правильность принятого решения. Срок рассмотрения заявления сокращается с 30 до 15 дней», - отметила Тамара Дуйсенова.

Рабочая группа встретилась с активистами города и разъяснила им функции пилотного проекта. Были обсуждены особенности работы госорганов в новых условиях и возможности повышения качества работы с заявителями.

«Суд будет помогать заявителям правильно писать иски, чтобы прекратить практику возврата заявлений по незначительным причинам. Судья будет «активным» и «говорящим», и будет помогать заявителю в защите своих интересов. Подобные изменения успешно осуществляются в Латвии, Грузии, Молдове, Азербайджане и других странах», - рассказала спикер.

Собрание актива продолжилось в акимате Жамбылского района. Тамара Дуйсенова рассказала о преимуществах и значимости новой системы и ответила на вопросы госработников. После собрания рабочая группа посетила сельский округ Карасу. Члены группы рассказали сельчанам о пилотном проекте и заверили, что проект укрепит взаимоотношения между гражданами и властью.



