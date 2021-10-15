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    09:00, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Проект «Доступный спорт» стартовал в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане открылся новый проект «Доступный спорт», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    Спорт становится доступнее каждому. Проект обучает жителей города 11 видам спорта, где занятия проводят 84 инструктора в 8 локациях.

    При поддержке акимата Нур-Султана и по инициативе городского управления физической культуры и спорта все занятия проходят бесплатно. Проект продлится до конца декабря 2021 года.

    Занятия проводятся в 6 парках и 2 скверах по следующим видам спорта: бег, каратэ, скандинавская ходьба, асык ату, стритбол, бадминтон, фитнес, зумба. Занятия проходят каждую неделю во вторник, четверг, субботу с 17:00 до 19:00. Принять участие в проекте может каждый житель города, независимо от возраста.

    «Один из доступных видов спорта - национальная игра асық ату. Игра широко используется среди всех поколений, это национальный вид спорта, которым можно заниматься в любом возрасте от шести лет и старше», - рассказал президент Федерации «Асық ойыны» г.Нур-Султан Ескендир Рахметов.

    Стоит отметить, что проект был разработан в рамках реализации задач Послания Главы государства народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». В программном документе Президент особое внимание уделил развитию физической культуры, поручив создавать все условия для занятия массовым и детским спортом.


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