Проект «Доступный спорт» стартовал в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане открылся новый проект «Доступный спорт», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Спорт становится доступнее каждому. Проект обучает жителей города 11 видам спорта, где занятия проводят 84 инструктора в 8 локациях.

При поддержке акимата Нур-Султана и по инициативе городского управления физической культуры и спорта все занятия проходят бесплатно. Проект продлится до конца декабря 2021 года.

Занятия проводятся в 6 парках и 2 скверах по следующим видам спорта: бег, каратэ, скандинавская ходьба, асык ату, стритбол, бадминтон, фитнес, зумба. Занятия проходят каждую неделю во вторник, четверг, субботу с 17:00 до 19:00. Принять участие в проекте может каждый житель города, независимо от возраста.

«Один из доступных видов спорта - национальная игра асық ату. Игра широко используется среди всех поколений, это национальный вид спорта, которым можно заниматься в любом возрасте от шести лет и старше», - рассказал президент Федерации «Асық ойыны» г.Нур-Султан Ескендир Рахметов.

Стоит отметить, что проект был разработан в рамках реализации задач Послания Главы государства народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». В программном документе Президент особое внимание уделил развитию физической культуры, поручив создавать все условия для занятия массовым и детским спортом.