Проект «Доступный газ населению» запустили в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой совместно с акиматом на территории Алматинской области запущен проект «Доступный газ населению», направленный на снижение стоимости подключения абонентов к центральным сетям газоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Создана рабочая группа, в которую вошли сотрудники прокуратуры, акимата и Ассоциации газовых хозяйств области. В рамках работы указанной группы в настоящее время достигнуты соглашения об утверждении предельной стоимости подключения абонента в размере не более 350 тысяч тенге. Сегодня между Ассоциацией газовых хозяйств и акиматом будет подписан первый меморандум. Меморандум уже охватывает 11 сельских округов трех районов области», - сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Отмечается, что газовики продолжат подключение на льготных условиях социально-уязвимых слоев населения, а также предоставление отсрочки оплаты за подключение. По итогам проекта планируется охватить максимальное количество населенных пунктов области и снизить финансовую нагрузку на население.

Ранее по инициативе прокуратуры Алматинской области жителям поселков Шамалган, Жандосов, Шалкар, Енбенши, Уштерек, Кумарал, МТФ Турар и садоводческих обществ Арай, Аянат, Дархан, Барколь снизили тариф на газ.



