Проект «Доступный двор» внедрили для службы скорой помощи в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане для службы скорой медицинской помощи внедрили проект «Доступный двор». Это позволяет санитарным автотранспортам Городской станции «скорой» иметь доступ во дворы жилых комплексов, в которых установлены шлагбаумы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

При помощи универсального пульта и дистанционного управления служба «103» может самостоятельно управлять механизмом шлагбаума. Проект «Доступный двор» внедрен пока только в Есильском районе города. Данная технология внедрена в рамках развития цифровизации сферы здравоохранения совместно с компанией «Smart city».

«Часто мы сталкиваемся с проблемой, когда из-за установки шлагбаумов «скорая» не может заехать во дворы жилищных комплексов. Таких «проблемных» дворов в столице более 100. Эти ограничения препятствуют своевременному оказанию скорой медицинской помощи пациентам. Бригадам СМП приходится высаживаться перед шлагбаумом и добираться с оборудованием до нужного подъезда пешком. Это проблема не только для службы скорой медицинской помощи, но и для других экстренных служб, также это затягивает время прибытия до пациента», - отметил директор ГССМП Мурат Оразбаев.

Директор предприятия отметил, что 12 марта текущего года данный проект был реализован в пилотном режиме. Показав положительные результаты в работе, его успешно внедрили в постоянную работу.

Управлять системой шлагбаумов можно несколькими путями:

1. Удаленно диспетчером предприятия. Диспетчер, в шлагбаумах которых установлена данная система, открывает его через личный кабинет по запросу бригады прибывшей на адрес;

2. С помощью мобильного приложения;

3. При помощи пульта, который имеется у бригады скорой помощи.

На сегодня проектом охвачены 19 дворов Есильского района. Планируется внедрить данную технологию и в других районах города.