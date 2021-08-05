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Проект добрососедства Korshiler предлагает поддержать карагандинцам художница из Нур-Султана

5 Августа 2021 21:25
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Проект добрососедства Korshiler предлагает поддержать карагандинцам художница из Нур-Султана

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Художница из Нур-Султана Айгерим Оспан запустила проект добрососедства Korshiler и предлагает жителям Карагандинской области поддержать его. Она вместе с волонтёрами и учениками разрисовала стены средней школы №19 села Талды Каркаралинского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Проект добрососедства Korshiler зародился в 2018 году. Он направлен на экологичное и добрососедское взаимодействие с окружающим миром, природой, людьми, в том числе и с соседями.

«С давних времен в нашей культуре заложена негласная взаимовыручка и забота о своих соседях. Проживая в большом городе, мы становимся свидетелями, как трансформируются ценности и тесный социальный контакт становится роскошью. Обычно мы ограничиваемся общением с узким кругом кровно близких людей и считаных друзей. Проект Korshiler сфокусирован на идее того, что мы должны быть добрее к окружающим нас людям и помогать им. Само название говорит о доброжелательном отношении к соседям», – говорит Айгерим.

Реализацию своего проекта художница начала с собственных соседей. Она помогла им познакомиться друг с другом и сформировать ОСИ (объединение собственников имущества).

«В рамках проекта жители четырёх жилых комплексов в столице и двух - в Алматы смогли решить общедомовые вопросы: гидроизоляция паркинга, обеспечение безопасности во дворе, посадка зелёных насаждений. Также организовываем совместные тренировки и другое. Мы участвовали в мероприятиях по сохранению озера Талдыколь. Команда проекта Korshiler состояла из художников общественного творческого объединения Artcom. Мы получили колоссальный коммуникативный опыт, но из-за пандемии проект оказался в подвисшем положении. И мы поддерживали связь с нашими жителями через прямые эфиры на странице Korshiler project в Instagram», – рассказала Айгерим.

Тема экологии гармонично вплетается в концепцию проекта Korshiler. Айгерим и её единомышленники неоднократно участвовали в многочисленных экологических акциях, в том числе очищали Кентские пещеры от надписей вандалов. В очистке скал также участвовал известный активист Марат Жыланбаев.

«Неподалеку от скал, где мы работали, находится аул Талды. Это родина Марата Жыланбаева. Директор местной школы №19 Максат-ага пригласил земляка на встречу с учениками, а мы (волонтёры) составили компанию. После посещения школы мне захотелось сделать что-нибудь для неё. Вернувшись в город, я организовала аукцион, где выставила на продажу свои открытки. Друзья и коллеги раскупили их. Также мы открыли сбор средств на покупку материалов для росписи стен школы. И поехали в Талды, где вместе с учениками придумали смысловое содержание рисунков, создали эскизы, после чего перенесли их на стены», – поделилась Айгерим.

Участники проекта Korshiler намерены и дальше поддерживать отношения со школой Талды. В будущем они хотят объездить ещё ряд сёл и познакомиться с их жителями, узнать о их проблемах.

«Каждый раз, когда мы сталкиваемся с определёнными социальными проблемами и помогаем их решать, я понимаю, что мы движемся в правильном направлении и делаем благое дело. Люди должны помогать друг другу. Поэтому я призываю жителей Карагандинской области поддержать наш проект и помогать окружающим, соседям», – добавила художница.

Айгерим Оспан – выпускница Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова. Обучалась станковой живописи, а сейчас работает в различных жанрах: живопись, графика, фотоколлаж, видео-арт, перформанс, социально вовлечённое искусство.


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#Карагандинская область   #Экология   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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