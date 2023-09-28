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    21:51, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Проект Декларации о развитии экономических процессов в ЕАЭС будет рассмотрен на октябрьском заседании ЕМПС

    Мухтор Холдорбеков/МИА «Казинформ»
    Фото: Мухтор Холдорбеков/МИА «Казинформ»

    Советом ЕЭК утвержден проект повестки заседания Евразийского межправительственного совета, которое состоится 26-27 октября в Бишкеке. Об этом сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина на брифинге по итогам очередного заседания Совета ЕЭК в Москве с участием вице-премьеров стран – членов ЕАЭС, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Ии Малкиной, в повестку предстоящего заседания ЕМПС вошло более 20 вопросов.

    - Планируется, что главы правительств обсудят Положение об отборе совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности и оказании финансового содействия при их реализации, проекты Правил взаимной торговли электроэнергией и Правил определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС, и изменения в перечень учреждений ЕАЭС, на базе которых осуществляется аналитическое обеспечение селекционно-племенной работы в племенном животноводстве, - сказала официальный представитель ЕЭК.

    По ее словам, будут рассмотрены доклады о ходе формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, общего рынка газа и другие вопросы.

    Кроме того, будет рассмотрен проект Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС и проект доклада о функционировании ЕАЭС. В дальнейшем их планируется представить на заседании Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров стран - членов Союза.

    Казахстанскую делегацию на прошедшем заседании Совета ЕЭК возглавлял заместитель Премьер-министра РК Серик Жумангарин.

    Теги:
    ЕАЭС Экономика
    Автор
    Нарымбек Исмагулов
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