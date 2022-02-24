Проект «Час предпринимателя» запустили в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Палате предпринимателей Актюбинской области запустили проект «Час предпринимателя», в рамках которого предприниматели могут напрямую встретиться по проблемным вопросам с представителями отдела земельных отношений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прием и консультация предпринимателей будет проводиться каждый второй и четвертый вторник месяца в офисе палаты предпринимателей с 11:00 до 12:00 часов.

Первый прием предпринимателей провел руководитель отдела земельных отношений Актобе Ислам Избасканов и заместитель директора РПП Руслан Куйшинов.

Предприниматели обращались по вопросам продажи земли; изменения целевого назначения на здание, строение и сооружение; приобретения сельхозземель через конкурс; по дополнительному отводу земли для расширения бизнеса.

К примеру, предприниматель Гульсара Ермеккарина хочет построить в микрорайоне Есет батыр батутный центр.

«Потому что в этом жилом массиве ни одного развлекательного центра для детей. Сама жительница этого микрорайона. Хотела бы проконсультироваться, как получить земельный участок под строительство батутного центра площадью 1-1,5 тысяч квадратных метров. Эту идею только разрабатываем. Узнала о приеме, решила прийти в «Атамекен», получить консультацию», - говорит предприниматель.

Эту идею поддержал и сам руководитель отдела земельных отношений, который рассказал о процедуре участия в аукционе.

«Батутный центр в микрорайоне Есет батыр хорошая идея. Это будет аукцион. Конкурсный метод убрали. Заявка подается онлайн через портал gosreestr.kz. После выхода объявления в течение 15 дней нужно будет гарантийный взнос оплатить и в назначенную дату на портале зарегистрироваться и участвовать. Критерий один - наивысшая сумма. Коммерческие земли подлежат лишь продаже. Инвестиции доказывать не нужно. На 3 года в аренду выдается. Аукцион будет считаться состоявшимся при наличии двух и более участников», - разъяснил Ислам Избасканов.

Еще один предприниматель, учредитель детского сада «Кожек» Берик Байтасов планирует расширить объект дошкольного учреждения и просит дополнительный отвод земли под бизнес.

«Рядом с нашим детским садом земельный участок, никем не используется. Наш детский сад на 180 мест. Планируем расшириться еще на 50 мест. Допотвод решил бы проблему дефицита мест в детском саду в нашем районе на улице Рыскулова. Имеются заявки родителей. Также готов построить еще один детский сад в микрорайоне Есет батыр. Район развивающийся и потребность в детсадах высокая», - обратился предприниматель.

«По первому вопросу знаем заявку, на рассмотрении отдела архитектуры. По строительству нового детского сада, предлагаем поселок Кызылжар, который становится центром притяжения, развивается. Если в микрорайоне Есет батыр хотите, готовы рассмотреть предложение и включить в ПДП нового 5-го микрорайона. Подходите в отдел земельных отношений, будем смотреть», - ответил руководитель отдела земельных отношений Ислам Избасканов.

На консультации побывали 8 предпринимателей Актобе. Также посредством zoom подключились районные филиалы палаты предпринимателей.

«Мы предоставляем возможность нашим предпринимателям каждый месяц встречаться с представителями отдела земельных отношений: получать консультации или оставить обращения. Признательны сотрудникам акимата за открытый и доступный формат работы. Намеренны также приглашать представителей отделов архитектуры и строительства, управления госдоходов и других», - отметил замдиректора РПП Руслан Куйшинов.

О проведении «Часа предпринимателя» будут информировать через официальные страницы РПП в соцсетях и на сайте.

Напомним, предприниматели могут получить бесплатную сервисную поддержку от регистрации до реализации проекта и консультацию по госпрограммам в Палате предпринимателей Актобе и во всех районных филиалах, инициативная целевая группа может обучиться азам бизнеса в рамках проекта «Бастау бизнес» и открыть свое дело.