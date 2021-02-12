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    06:24, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Проект «Бюджет народного участия» реализуют в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау городской акимат объявил о реализации проекта «Бюджет народного участия». Любой желающий может предложить свою идею по развитию и улучшению городской среды, которая может быть реализована в 2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если Ваша инициатива будет поддержана другими жителями в процессе голосования, ее реализуют за счет городского бюджета. Одна заявка не должна превышать 10 000-кратного МРП. Это 29 млн 170 тысяч тенге.

    Свои предложения, идеи, проекты можно предлагать по нескольким категориям. Это озеленение территории, строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков. Создание, ремонт и освещение мест общего пользования - парки, скверы, пешеходные зоны и другие объекты. Ремонт бордюров, брусчатки, подпорных стен, ликвидация свалок. Установка и ремонт беседок, стульев, урн и оборудования и конструкций для игр детей и отдыха взрослого населения в местах общего пользования. Установка, ремонт и освещение спортивных, тренажерных, футбольных, баскетбольных, волейбольных площадок, детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования», - рассказали в пресс-службе городского акимата.

    П редложения принимаются до 12 марта 2021 года.


    Теги:
    Атырауская область Акимат Общество Экономика
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