Проект «Болашаққа билет» помогает столичным школьникам с выбором профессии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане проводится комплекс мероприятий «Болашаққа билет» по информационно-разъяснительной работе и популяризации рабочих специальностей среди молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам руководителя управления по делам общественного развития города Нур-Султан Талгата Рахманберди, проект запланирован в рамках реализации Года молодежи коммунальным учреждением «Astana Jastary» и столичным акиматом.
«Главная цель сегодняшнего мероприятия – это правильный выбор будущей специальности и качественное обучение. Всем известно, что в наше изменчивое время очень важно выбрать актуальную профессию», - сказал Талгат Рахменберди во время вступительной речи.
Комплекс мероприятий включает в себя проведение профориентационного тестирования, и проведения мастер-классов с привлечением известных личностей, представителей различных профессий и блогеров.
По данным КГУ «Astana Jastary» в 2020 году будут востребованы такие профессии как:
- IT-специалисты (программисты, специалисты по администрированию баз данных или серверного оборудования, web-дизайнеры ). Поскольку окружающую нас действительность все больше наполняют компьютеры и информационные технологии, спрос на специалистов с соответствующим образованием будет только расти.
- инженеры. Большинство крупных промышленных предприятий давно испытывают нехватку инженерных кадров, и, не смотря на то, что в кризис негативно сказывается на росте производства и темпов строительства, в ближайшем будущем потребность в квалификационных инженерах будет расти.
- специалисты в сфере маркетинга. В ситуации экономической нестабильности, перенасыщение рынка, падения потребительского спроса многие компании будут заинтересованы в грамотном маркетологе, способном продвинуть товар или услугу, и довести его до конечного потребителя.
- представители социальных профессий (педагоги, врачи). Если предмет труда напрямую связан с основными потребностями человека, то его актуальность всегда будет наиболее высокой. Старение общества и экологическая обстановка увеличивает спрос на медицинских работников, а потребность в новых знаниях обеспечит работой специалистов в сфере образования.
- переводчики. Хотя знание иностранного языка постепенно будет выступать необходимым дополнением к большинству профессий, неизбежное расширение межкультурных связей приведет к росту спроса на специалистов в сфере лингвистики.
Отметим, мероприятие будет проходить два дня во Дворце независимости, где могут принять участие все учащиеся старших классов общеобразовательных школ города Нур-Султан.
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