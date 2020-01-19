+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -7 °С
USD 376.51 EUR 418.91
RUB 6.13 CNY 54.90
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Проект «Безопасный город» будет реализован в Семее

19 Января 2020 13:15
Поделиться:
Проект «Безопасный город» будет реализован в Семее

CЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее будет реализован проект «Безопасный город», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

400 камер «Сергек» заработают в Алматы с января 2020 года
130 видеокамер помогают следить за порядком сельскому участковому в Акмолинской области Уличные видеокамеры для снижения преступности устанавливают в ВКО Более 300 камер видеонаблюдения планируют дополнительно установить в Павлодаре

На оперативном совещании в городском управлении полиции аким города Семея Ермак Салимов рассказал, что в этом году по поручению главы Восточного Казахстана Даниала Ахметова будет реализован проект видеонаблюдения «Безопасный город».

«Вы знаете, что в прошлом году в городе Усть-Каменогорске был реализован проект «Сергек», но там были выявлены некоторые несовершенства этой системы, как на стадии исполнения, так и на стадии обслуживания. При этом «Сергек» предусматривает только констатацию нарушений. Проект, который нам предложил АО «Казахтелеком», все решает. В него входит: умный перекресток, умная улица, умный свет и так далее. Но самое главное, что это единственная компания, которая имеет инженерную инфраструктуру в виде стекловолокна, которая идет в наши села», - пояснил Ермак Салимов.

Градоначальник добавил, что установленные пять лет назад в Семее камеры видеонаблюдения далеки от совершенства. По ним ничего не возможно разглядеть, лишь силуэты людей, отметил Е.Салимов.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Акимат,
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив