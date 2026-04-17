Проект «Безопасный город» обернулся уголовным делом в Павлодарской области

Проект «Безопасный город» в Павлодарской области должен был быть направлен на повышение общественной и дорожной безопасности. Реализацию запланировали на 3 года, а бюджет заложили в 9 миллиардов тенге.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

В 2025 году установкой аппаратных комплексов и камер занимались активно в Павлодаре, Экибастузе, Аксу, а также на трассах региона. Однако в этом году стало известно, что начато расследование уголовного дела сотрудниками департамента экономических расследований, фигурантом которого стал бывший руководитель управления цифровых технологий Павлодарской области.

— Ваш запрос о предоставлении сведений по досудебному расследованию, зарегистрированному по подозрению Амирина А.К., рассмотрен. 19 марта 2026 года Генеральной прокуратурой РК по досудебному расследованию подследственность определена за управлением досудебных расследований ДКНБ по Павлодарской области, — ответил на запрос корреспондента Kazinform заместитель руководителя ДЭР по Павлодарской области Галиаскар Касымов.

В КНБ РК на запрос ответили кратко, пояснив, что проводится досудебное расследование, иная информация в интересах следствия на разглашается. Меж тем, вопрос функционирования камер на данный момент прокомментировал аким Павлодарской области.

— Будут точный анализ делать, потому что, насколько я понимаю, вопрос в сертификации этих камер. Имеется ввиду не в плане точности, а в плане того, что по технической спецификации они должны были быть определенного производства, допустим. С таким-то разрешением, с такими-то качественными параметрами, а по факту есть подозрения, что они не соответствуют, — пояснил Kazinform аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Для проведения технической экспертизы на данный момент демонтированы 12 аппаратно-программных комплексов. Глава региона отметил, что расследование еще не завершено и делать выводы пока рано.

