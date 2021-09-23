Проект «Бастау Бизнес» требует обновления - Эльдар Жумагазиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член правления НПП «Атамекен» Эльдар Жумагазиев предложил совершенствовать и обновить проект «Бастау Бизнес», передает корреспондент МИА «Казинформ»

Эльдар Жумагазиев ответил, как оценивает результаты программы «Бастау Бизнес» за пять лет, и предложил обновить проект.

«Мы учим людей самим зарабатывать - это ключевая мысль. Я считаю, что проект требует обновления и новизны. Общество меняется, проект тоже не должен застаиваться и должен четко отвечать требованиям потребителей», - сказал Эльдар Жумагазиев корреспонденту МИА «Казинформ» в рамках онлайн-форума и выставки НПП «Атамекен».

По словам Эльдара Жумагазиева, проводится периодический анализ по оценке проекта «Бастау Бизнес».

«Почему необходим новый уровень проекту? Мы сейчас понимаем, что на селе большое количество людей, которые не всегда соблюдают технологические циклы производства. Президент в своем Послании говорил о том, что товары, которые выпускаются на селе, должны попадать на полки магазинов. К примеру, можно отметить технологический цикл производства продуктов питания - арбузов, дынь, моркови, лука, а также откорма скота. Во многих случаях не соблюдается технологический цикл. Этому никто не обучал (…). В одном из сел мы выявили, что не хватает полноценного откорма, так как скот не доедает 178 тонн сена и кормов», - поделился спикер.

«Мы эти вещи должны в «Бастау Бизнес» вносить и обучать не только основам предпринимательства, но и всем технологическим циклам. Здесь потребность большая. Считаю, что в этом отношении не использован большой потенциал наших НИИ, животноводства, бахчеводства, растениеводства», - считает Эльдар Жумагазиев.

Также по его словам, в селах уже начали организовать учебные центры, в которых граждане обучаются технологическим циклам.

«Ключевой вопрос - чтобы поставить на полки продукцию, к примеру, морковь или картофель, то продукция должна соответствовать размерам, ее нужно промывать, калибровать, упаковать. Тогда продукция будет иметь товарный вид и можно будет поставлять на полки. А пока этой цепочки нет. Дойти до полки очень тяжело. В этом отношении нам необходимы законодательные изменения. Чтобы у людей, которые готовят продукцию - была преференция первыми поставить свою продукцию. В этом должны быть заинтересованы и сети. Бизнес-механизм нужно стимулировать, чтобы больше поставлялась казахстанская продукция», - отмечает член правления НПП «Атамекен».

Также Эльдар Жумагазиев считает необходимым увеличивать количество участников проекта.

«По нашему анализу, около 4 млн человек не имеют твердых - постоянных доходов. Мы считаем, что это большая зона людей, которым необходимо дать нужные навыки в целях постоянной заработки. Нужно качественно переработать программу», - сказал спикер.

Отметим, что обучение в рамках проекта «Бастау Бизнес» длится три недели.

Напомним, что в Национальной палате предпринимателей «Атамекен» подвели итоги работы проекта «Бастау Бизнес» за пять лет. Высокую оценку программе дал Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев.