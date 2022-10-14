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Проект Bala qorgau: более 100 обращений поступило с начала учебного года
14 Октября 2022, 17:45

Проект Bala qorgau: более 100 обращений поступило с начала учебного года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 100 обращений поступило с начала учебного года в Telegram-бот «Bala Qorgau» Комитета по охране прав детей Министерства просвещения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Большая часть обращений поступила от несовершеннолетних и касалась взаимоотношений между детьми и родителями. Всем обратившимся была оказана необходимая педагогическая и психологическая помощь. Всего за 4 месяца реализации проекта обработано свыше 600 обращений.

«За все время существования проекта «Bala Qorgau» все поступившие обращения можно условно разделить на три категории – недопонимание в семье между родителями и детьми, конфликты в школе между сверстниками, конфликты в школе между учителями и детьми. Большую часть конфликтов, которые в дальнейшем приводят к проблемам, можно было бы избежать или сгладить, понимая психологию детей. Ответственность за здоровое эмоциональное состояние детей ложится в первую очередь на взрослых – родителей и учителей», - отметила заместитель председателя Комитета по охране прав детей Элина Паули.

Напомним, что Комитет по охране прав детей в рамках реализации Года детей запустил интернет-ресурс «Bala Qorgau» для психологической помощи детям и взрослым. В школах устанавливаются специальные таблички с QR-кодом и адресом веб-сайта «Bala Qorgau».

Просканировав QR-код, школьники попадают на сайт «Bala Qorgau», где они могут задать интересующие их вопросы. Учащиеся и родители также могут анонимно обратиться за помощью или сообщить о противоправных действиях в организациях образования.


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