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Проект «Ауылда жаз» реализуют в ВКО

4 Марта 2020 15:00
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Проект «Ауылда жаз» реализуют в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточно-Казахстанской области готовится к реализации проект «Ауылда жаз», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта ВКО.

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В рамках Года волонтера в Восточно-Казахстанской области будет реализован проект «Ауылда жаз» . Проект разработан в рамках программы «Tarbie» АНК.

«Проект «Ауылда жаз» - это летняя акция в рамках который спортсмен или тренер едут в аул на неделю для проведения тренировок, курсов повышения квалификации для тренерского состава, работающего с населением. В первую очередь мы будем реализовать проект в отдаленных аулах», – сказал руководитель УФКиС ВКО Денис Рыпаков.

На данный момент общеобразовательные школы и детские дома отправляют заявки. Далее будет составлен график посещения аулов.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Спорт, Волонтёрство,
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Автор:

Орал Ерланулы

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