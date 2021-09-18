Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы

Проект «Әскери сенім»: какие обращения поступают от военнослужащих

Автор:  
Акбота Кузекбай
18 Сентября 2021, 18:50
Проект «Әскери сенім»: какие обращения поступают от военнослужащих

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главное управление военной полиции запустило сайт и мобильное приложение «Әскери сенім» для приема информации о происшествиях в армии. Как новый инструмент помогает в борьбе с правонарушениями, рассказал офицер главного управления военной полиции, подполковник Нурлан Тайгараев на очередном выпуске онлайн-брифинга Минобороны РК.

– Расскажите, пожалуйста, о проекте «Әскери сенім». Что он из себя представляет, для кого и для чего он предназначен?

– Главным управлением военной полиции разработан интернет-сайт с мобильным приложением «Әскери сенім», предназначенным для получения сообщений о правонарушениях в Вооруженных силах. То есть, каждый военнослужащий, члены его семьи, гражданское лицо, может скачать это мобильное приложение себе на телефон и сообщить о ставших ему известных фактах правонарушений в Вооруженных силах.

– Вот почти уже месяц как проект был запущен. Сколько людей в настоящее время пользуются вашим приложением?

– В течение месяца наши военнослужащие в ходе проведения профилактических мероприятий на территории воинских частей и учреждений разъясняли военнослужащим преимущество данного приложения. По состоянию с 13 августа по 15 сентября порядка 2,5 тысяч человек скачали и установили у себя это приложение.

– Сколько поступило жалоб и сообщений за этот период, какого характера эти обращения?

– В среднем в неделю нам поступает от 8 до 10 сообщений. С момента реализации этой программы порядка 50 сообщений поступило. Сообщения проходят разного характера. Например, военнослужащие задают вопросы по получению материальных жилищных выплат, кого-то незаконно уволили со службы. Все эти вопросы поступают нам. К примеру, недавно к нам обратилась мать военнослужащего срочной службы, проходящего службу в Таразском гарнизоне, по поводу того, что ее сына выписали из госпиталя. Ему там провели операцию. Командование части его ставит в наряд, но у него есть реабилитационный период, который он должен был провести. По этому факту мы сейчас разбираемся.

photo

– Как на сегодняшний день в казахстанской армии борются с правонарушениями?

– В целях минимизации правонарушений в войсках реализуется межведомственная программа «В армии нет места преступности», в рамках которой проводятся различные месячники, профилактические месячники, декады, акции.

К примеру, сейчас нами в войсках проводится акция «Солдатская карточка», направленная на предупреждение противоправных действий в отношении военнослужащих срочной службы путем вымогательства денежных средств, в том числе перевода с банковских карточек.

Кроме того, в целях предупреждения коррупционных проявлений нами изучаются решения призывных комиссий по законности предоставления отсрочек от воинской службы.

Вместе с тем, проводится месячник по безопасности дорожного движения «Внимание – пешеход».

Я думаю, что принимаемые меры положительно отразятся на общем состоянии правопорядка, и к концу года у нас получится положительная динамика снижения преступности на 10-15%.


Права человека   Армия   Цифровой Казахстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен