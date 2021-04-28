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    20:51, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Проект «Ashyq» заработает на всех костанайских объектах предпринимательства

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Главным санврачом Костанайской области Ермуханбетом Даулетбаевым подписано новое постановление о внедрении проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно новому постановлению, к проекту «Ashyq» в Костанайской области допускаются фитнес-клубы, спа-центры, сауны, бассейны, а также компьютерные клубы, боулинг-клубы, кинотеатры, театры и филармонии. Вместе с тем, это и объекты общественного питания, за исключением банкетных залов, объектов по типу столовых, фаст-фудов, стрит-фудов; межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки, концертные залы. С 5 мая список пополнят караоке бары и банкетные залы заполняемостью до 50 человек в одном зале.

    Вместе с тем, на объектах предпринимательства, участвующих в проекте «Ashyq», будут применены ограничения работы социально-экономических объектов при регистрации в области повышенного уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией («красная» зона) применяются критерии ограничения работы социально-экономических объектов для умеренного уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией («желтая» зона). При регистрации в области умеренного уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией («желтая» зона) предъявляются критерии ограничения работы социально-экономических объектов низкого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией («зеленая» зона);

    Обязательным условием является информирование населения о необходимости использования мобильного приложения «Ashyq» для входа на объекты предпринимательства, участвующих в пилоте.

    Региональной палате предпринимателей рекомендовано рассматривать заявки на участие в проекте «Ashyq» и направление списков участников в акиматы, проведение профилактики нарушений среди участников проекта и доведение до сведения участников проекта об ответственности за несоблюдение установленных требований.

    Акимам районов и городов и полиции необходимо мониторить участвующие в проекте «Ashyq» объекты и усилить работу мобильных мониторинговых групп.

    Нововведения начнут работать уже с 28 апреля 2021 года.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Бизнес Регионы Казахстана Костанайская область Минздрав РК
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