Проект «Ashyq» заработает на всех костанайских объектах предпринимательства

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Главным санврачом Костанайской области Ермуханбетом Даулетбаевым подписано новое постановление о внедрении проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно новому постановлению, к проекту «Ashyq» в Костанайской области допускаются фитнес-клубы, спа-центры, сауны, бассейны, а также компьютерные клубы, боулинг-клубы, кинотеатры, театры и филармонии. Вместе с тем, это и объекты общественного питания, за исключением банкетных залов, объектов по типу столовых, фаст-фудов, стрит-фудов; межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки, концертные залы. С 5 мая список пополнят караоке бары и банкетные залы заполняемостью до 50 человек в одном зале.

Вместе с тем, на объектах предпринимательства, участвующих в проекте «Ashyq», будут применены ограничения работы социально-экономических объектов при регистрации в области повышенного уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией («красная» зона) применяются критерии ограничения работы социально-экономических объектов для умеренного уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией («желтая» зона). При регистрации в области умеренного уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией («желтая» зона) предъявляются критерии ограничения работы социально-экономических объектов низкого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией («зеленая» зона);

Обязательным условием является информирование населения о необходимости использования мобильного приложения «Ashyq» для входа на объекты предпринимательства, участвующих в пилоте.

Региональной палате предпринимателей рекомендовано рассматривать заявки на участие в проекте «Ashyq» и направление списков участников в акиматы, проведение профилактики нарушений среди участников проекта и доведение до сведения участников проекта об ответственности за несоблюдение установленных требований.

Акимам районов и городов и полиции необходимо мониторить участвующие в проекте «Ashyq» объекты и усилить работу мобильных мониторинговых групп.

Нововведения начнут работать уже с 28 апреля 2021 года.