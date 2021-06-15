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    14:26, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Проект Ashyq внедрили в центрах обслуживания населения СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области центры обслуживания населения с 14 июня перешли на прием клиентов через приложение Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы филиала «Правительства для граждан», теперь жители региона с безопасным или нейтральным статусом смогут получать госуслуги без обязательного предварительного бронирования очереди.

    Каждому из фронт-офисов городов был выдан персональный QR-код для сканирования. Они расположены на входе в здание.

    Если у услугополучателя не установлено приложение Ashyq, он может воспользоваться приложениями Egov mobile, Kaspi.kz и HalykHomebank. При отсутствии этих приложений статус будет определен сотрудниками ЦОНа на входной зоне по предоставленному ИИН.

    Возможность забронировать очередь предварительно сохранилась. В таком случае клиент попадет к оператору в назначенное время.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область
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