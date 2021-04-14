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    20:20, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Проект «Ashyq»: у 121 алматинца выявили «красный» и «желтый» статусы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 121 жителю Алматы отказали в доступе в фитнес-центры, СПА, боулинги и компьютерные клубы, участвующие в пилоте «Ashyq», в период с 9 по 12 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Причиной отказа в доступе в указанные заведения послужил пилотный проект «Ashyq», так как при сканировании QR-кода установлен «красный» статус у 110 посетителей и «желтый» - у 11. Как известно, «красный» статус – это заболевший COVID-19, а «желтый» - контактный с ним в кругу семьи или на работе, которые должны соблюдать изоляцию», - сказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов.

    Все указанные жители (121) будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 МРП, на сегодня уже привлечены к штрафу три жителя города Алматы.

    Также имеются факты, когда при сканировании жителем обнаруживается «красный» статус, и он спешно покидает, не поставив в известность ресепшн (представителя объекта).

    «Это не позволит ему избежать штрафа, так как при сканировании статуса автоматически данные заносятся в систему «Ashyq». Жители сами знают свой статус, так как являются заболевшими с положительным результатом ПЦР-анализа или контактными, но это их не останавливает в попытке нарушения карантина (изоляции). Следует отметить, что систему «Ashyq» невозможно «обойти», и алматинцам необходимо строго соблюдать домашний карантин (изоляцию), не перемещаясь по мегаполису», - отметил спикер.

    Жители с «красным» или «желтым» статусом, перемещаясь по общественным местам мегаполиса, являются разносчиками COVID-19, заражая своих горожан – с ослабленным иммунитетом, пожилого и детского возрастов, а также других лиц из группы риска. Тем самым «вносят вклад» в ежедневный прирост заболеваемости по COVID-19, увеличивая период нахождения Алматы в «красной» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Безопасность Алматы Минздрав РК
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