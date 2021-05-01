Проект «Ashyq» охватит все регионы - постановление главного санврача РК
Согласно постановлению, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Республики Казахстан, реализация проекта «Ashyq» будет масштабирована на объектах предпринимательства на все регионы Республики Казахстан :
1) фитнес-клубы, включая йога центры;
2) спа-центры;
3) сауны, бассейны;
4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы (за исключением лиц до 16 лет);
5) боулинг клубы;
6) кинотеатры;
7) театры и филармонии;
8) объекты общественного питания, за исключением банкетных залов, объектов по типу столовых, фаст-фудов, стрит-фудов;
9) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
10) бильярдные клубы;
11) концертные залы;
12) добровольных участников;
13) караоке (с 5 мая 2021 года);
14) банкетные залы (с 5 мая 2021 года);
15) выставки;
16) океанариум;
17) марафоны; спортивные мероприятия со зрителями.
Более подробно с документом можно ознакомиться здесь.