РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:19, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Проект «Ashyq» охватит все регионы - постановление главного санврача РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышло постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан о внедрении мобильного приложения «Ashyq» на объектах предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения.

    Согласно постановлению, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Республики Казахстан, реализация проекта «Ashyq» будет масштабирована на объектах предпринимательства на все регионы Республики Казахстан :

    1) фитнес-клубы, включая йога центры;

    2) спа-центры;

    3) сауны, бассейны;

    4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы (за исключением лиц до 16 лет);

    5) боулинг клубы;

    6) кинотеатры;

    7) театры и филармонии;

    8) объекты общественного питания, за исключением банкетных залов, объектов по типу столовых, фаст-фудов, стрит-фудов;

    9) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

    10) бильярдные клубы;

    11) концертные залы;

    12) добровольных участников;

    13) караоке (с 5 мая 2021 года);

    14) банкетные залы (с 5 мая 2021 года);

    15) выставки;

    16) океанариум;

    17) марафоны; спортивные мероприятия со зрителями.

    Более подробно с документом можно ознакомиться здесь.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:51
    Дни медцентра УДП прошли в Жамбылской области
    Сегодня, 21:32
    В Казахстане начнут производить препараты «АстраЗенека»
    Сегодня, 21:14
    Аким Шымкента обещает горожанам решение ключевых проблем
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!