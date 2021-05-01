Проект «Ashyq» охватит все регионы - постановление главного санврача РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышло постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан о внедрении мобильного приложения «Ashyq» на объектах предпринимательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения.

Согласно постановлению, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Республики Казахстан, реализация проекта «Ashyq» будет масштабирована на объектах предпринимательства на все регионы Республики Казахстан :

1) фитнес-клубы, включая йога центры;

2) спа-центры;

3) сауны, бассейны;

4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы (за исключением лиц до 16 лет);

5) боулинг клубы;

6) кинотеатры;

7) театры и филармонии;

8) объекты общественного питания, за исключением банкетных залов, объектов по типу столовых, фаст-фудов, стрит-фудов;

9) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

10) бильярдные клубы;

11) концертные залы;

12) добровольных участников;

13) караоке (с 5 мая 2021 года);

14) банкетные залы (с 5 мая 2021 года);

15) выставки;

16) океанариум;

17) марафоны; спортивные мероприятия со зрителями.

Более подробно с документом можно ознакомиться здесь.