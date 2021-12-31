Проект Ashyq: новое постановление подписал главный санврач Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова о внедрении проекта Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Республики Казахстан продолжается реализация и внедрение проекта «Ashyq» на следующих объектах:

1) фитнес-клубы, включая йога-центры;

2) спа-центры;

3) бани, сауны, бассейны;

4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;

5) боулинг клубы;

6) кинотеатры;

7) театры и филармонии;

8) объекты общественного питания, летние площадки, банкетные залы,

за исключением стрит-фудов;

9) объекты общественного питания по типу столовых;

10) межобластные и городские нерегулярные (туристические)

перевозки;

фитнес-клубы, включая йога-центры; спа-центры;

бани, сауны, бассейны;

компьютерные клубы, включая PlayStation клубы; боулинг клубы;

кинотеатры;

театры и филармонии;

объекты общественного питания, летние площадки, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;

11) межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;

12) бильярдные клубы;

13) концертные залы;

14) добровольные участники;

15) караоке;

16) выставки;

17) океанариум;

18) марафоны;

19) спортивные мероприятия со зрителями;

20) аэропорты;

межобластные и внутриобластные регулярные перевозки; бильярдные клубы;

концертные залы;

добровольные участники;

21) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;

22) детские развлекательные центры (крытые);

23) цирки;

24) отели, гостиницы;

25) центры обслуживания населения;

26) железнодорожные вокзалы и автовокзалы;

27) рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома,

торговые сети (непродовольственные);

28) торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше

6000 кв.м.;

29) детские оздоровительные центры (для работников (персонала));

30) букмекерские конторы;

31) центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию

услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;

32) организации образования всех форм собственности и ведомственной

принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных

представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с

добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с

разрешения родителей или законных представителей));

33) спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;

34) общежития и интернаты для проживания обучающихся в

организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных

представителей), посетителей, обучающихся);

35) религиозные объекты;

36) игровые клубы (казино);

37) международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос»;

38) ночные клубы;

39) банки, отделения АО «Казпочта».

В документе говорится, что для объектов, участвующих в проекте «Ashyq» устанавливается следующий режим работы в будние и выходные дни:

- в регионах, находящихся в «красной» и «темно-красной» зонах - до 00.00 часов, Лидерам проекта «Ashyq» - до 02.00 часов;

- в регионах, находящихся в «желтой» зоне - до 01.00 часов, Лидерам проекта «Ashyq» - до 03.00 часов;

- в регионах, находящихся в «зеленой» зоне - до 03.00 часов, Лидерам проекта «Ashyq» - до 05.00 часов.

«В выходные дни допускается работа объектов, при условии наличия «зеленого» безопасного статуса (вакцинация, наличие ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ, или переболевшие КВИ в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей», - отмечается в документе.

Постановление вступает в силу с 5 января 2022 года.

С полным текстом постановления и критерием ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq, можно ознакомиться здесь.