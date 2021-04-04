Проект «Ashyq»: кто в Нур-Султане работает по QR-коду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице 91 субъект бизнеса работает по критериям «желтой зоны». Это участники пилотного проекта «Ashyq», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты предпринимателей г.Нур-Султан.

В акимате Нур-Султана в ходе встречи акима города Алтая Кульгинова с бизнес-сообществом директор Палаты предпринимателей г. Нур-Султан Алмат Джунусов рассказал о ходе реализации пилота, позволяющего субъектам предпринимательства работать даже в условиях жестких ограничительных и карантинных мер. В работе совещания также приняли участие руководитель управления здравоохранения столицы Тимур Муратов и главный санитарный врач города Сархат Бейсенова.

«В настоящий момент по г.Нур-Султан участие в пилотном проекте «Ashyq» принимает 91 субъект бизнеса, из них 36 фитнес-клубов, 14 спа-центров, 10 бассейнов, 3 боулинг-клуба, 19 компьютерных клубов и 9 саун. Для посещения этих объектов необходимо скачать мобильное приложение «Ashyq», авторизоваться по номеру телефона, ввести ИИН и затем при входе в заведение просканировать его QR-код. Таким образом за счет интеграции с общей базой ПЦР будет определен статус посетителя: является ли он носителем вируса или нет. Если он не является носителем вируса, то может беспрепятственно посещать эти заведения», – сообщил Алмат Джунусов.

При выходе из заведения также необходимо сканировать QR-код, чтобы зафиксировать свой выход.

Использование приложения позволяет обезопасить посещение общественных мест жителям и гостям города, а представителям МСБ дает возможность продолжить свою работу, несмотря на усиление карантинных мер.

«Как вы знаете, столица уже более трех недель находится в «красной» зоне. В связи с чем ограничена работа ряда объектов МСБ и только субъекты предпринимательства, участвующие в реализации пилотного проекта Ashyq, работают по критериям «желтой» зоны», – сообщил Алмат Джунусов.

Предлагаем вашему вниманию список заведений, куда можно попасть по QR-коду.

Фитнес-центры:

1. ТОО «ФИТНЕС ПРО 2030» (фитнес-клуб «Space fitness») ул. Сатпаева 16/2 2. ТОО «МЕГА ФИТНЕС» (фитнес-клуб «World Class») пр. Жеңіс,1 3. ИП «Байтерек» (фитнес-клуб «Спорт тайм») ул. Сейфуллина, 4/1 4. ИП «Комфорт сервис» (фитнес-клуб «Спорт тайм») ул. Сатпаева, 25 5. ИП «Фиткультура» (фитнес-клуб «Kaz Fitness») Кургальджинское шоссе, 4 6. ИП «Байгускарова И.А.» (фитнес-клуб «Worldclass green») ул. Петрова, 24Б (Евразия-2) 7. ИП «JS» (фитнес клуб «INVICTUS GO») ул. Сауран 18, нп 2,3 8. ТОО «Life Fitness Astana» ул. Туркестан, д.2 9. ТОО «INFITNESS» (фитнес-клуб «Winox») пр. Тәуелсіздік, 32 10. ТОО «INFITNESS» (фитнес-клуб «FitArena») ул. Косшыгулулы, 24 11. ТОО «Курылыс Инвест Компани» (фитнес-клуб «Highvill Community Center») ул. Байтурсынова, 5А 12. ТОО «Бумага Интер Трейдинг» (фитнес-клуб «BELON LIFE FITNESS») пр. Аблайхана 24/1 13. ТОО «Экспресс Фитнес» (фитнес-клуб «Экспресс Фитнес») ул. Калдаякова, д. 4 14. ул. Кунаева, д. 14 15. пр. Республики, д. 10 16. пр. Кошкарбаева, д. 28 17. ИП «T-Тau fitness» (фитнес-клуб «T-tau fitness») пр. Республики 34/а, офис 403 18. ИП «ABEL» (фитнес-центр «Yogoroom») Кургальжинское шоссе, 4/1 19. ТОО «Fitness First» (фитнес-клуб «Fitness First») пр. Кабандай батыра, 21 20. РГКП «Центр олимпийской подготовки «Нур-Султан» (фитнес-центр) пр. Кабанбай батыра, 45 А (Велотрек Сары-Арка) 21. ТОО «МАК-СЕРВИС ЛТД» (фитнес-центр «Relax-fit») ул. Балкантау, 213 («Казжол» отель) 22. ТОО «SPARTA GYM» (тренажерный зал «SPARTA GYM») ул. К.Байсеитова, д. 10 23. ТОО «Truetech» (фитнес-клуб «Fitness Blitz») пр. Р. Кошкарбаева, 37, н.п. 4 24. ТОО «Invictus Astana» (фитнес-клуб) ул. Е-10, блок 17Д 25. ИП «FITNESS PALACE KZ» (фитнес-центр) пр. Туран, 30 26. ИП «Мушкенов» (фитнес клуб «Fitworx») пр. Шәкәрім Құдайбердіұлы, 18а 27. ТОО «АПРИОРИ-НТ» (фитнес-центр «АПРИОРИ») Коргалжинское шоссе, 2А 28. ИП «Фитнес студия Club 71» (фитнес-студия Club 71) ул. Е319, дом 2б, нп3 29. ТОО «TZ-service» (фитнес клуб «Invictus go») ул. Д. Кунаева, дом 10 30. ИП «Эверест» (спортивно- оздоровительный комплекс «Эверест» - фитнес) ул. Шара Жиенкуловой, 7 31. ТОО «Mtex management» (фитнес центр «Алау») пр. Кабанбай батыра, здание 47 (ледовый дворец «Алау») 32. ТОО «Mtex management» (фитнес-центр «Зал единоборств») пр. Кабанбай батыра, 48 (стадион «Астана-Арена») 33. ТОО «Mtex management» (фитнес-центр «Центр бокса») 34. ИП «Иргалиева» (фитнес-клуб «Bronx») ул.Достык 18 БЦ Москва, 4 этаж 35. ул. Бокейханова, 38 36. ул. Аманжолова, 28

Спа-центры

37. ИП «Кожахметова» (салон красоты «Эва СПА») ул. Малика Габдулина, 16 38. ТОО «LTS2017» (спа-салон «LotusThaiSpa») пр. Кошкарбаева, 2 39. ИП «Темирбеков» (спа-салон «LotusThaiSpa») ул. Кунаева, 35/1 40. ТОО «АСТАНА БАР» (спа-салон «Orchidea thai spa») пр. Б.Момышулы, 23 41. TOO «KAASA» (спа-салон «Imbir Thai SPA») пр. Тәуелсіздік, 40/5 42. ТОО «Gi Astana» (спа-салон «Imbir Thai SPA» пр. Мангилик Ел, 29/2 43. ИП «Искакова» (спа салон «Winox») пр. Тәуелсіздік 32 , 4 эт 44. ИП «Пимоненко О.А.» (спа-салон «Sandi Spa») ул. Мустафина 1/1, Red Village 45. ИП «Aroya Thai Spa» (спа-салон «Aroya Thai Spa») ул. Куйши Дина 36/2 46. ТОО «Бьюти Спа» (спа-салон «Beauty Spa») пр. Жеңiс, 1 47. ТОО «Актерек ЛТД» (спа-салон «BALI SPA wellness & fitness») ул. Кунаева, 29/2 48. ИП «Куспеков» (спа-салон «The Spa») ул. Шарль де Голль, 3/1 49. ТОО «La Canadienne(Ля Канадиен)» (спа-центр «Let's Relax») ул. Ш. Калдаякова, дом 4 50. ТОО «Qazhotel» (спа-салон «Аisha Bibi») ул. Айша биби, 38 (гостиница «Айша Биби»)

Бассейны:

51. ТОО «Ocean Baby Academy» ул.Мухамедханова, 21 (офис 20) 52. РГКП «Центр олимпийской подготовки «Нур-Султан» (бассейн) пр. Кабанбай батыра, 45 А (Велотрек Сары-Арка) 53. ТОО «МАК-СЕРВИС ЛТД» (бассейн) ул. Балкантау, 213 («Казжол» отель) 54. ТОО «Оушен Бейби» пр.Мангилик ел, 52 , офис 18 55. ИП «FITNESS PALACE KZ» (бассейн) пр. Туран, 30 56. ИП «Хамзина Жанна Адылхановна» (Центр грудничкового и дошкольного плавания «Bope Pool») пр. Улы Дала 29, офис 8 57. ИП «Сарин С.К.» КЕДРОВЫЙ ДВОР (бассейн) мкр. Жастар, ул. Таха Хусейна,13/2 58. ТОО «АПРИОРИ-НТ» (бассейн) Коргалжинское шоссе, 2А. 59. ТОО «Mtex management» (олимпийский бассейн «Barys Arena Pool») пр. Туран, здание 57 (многофункциональный ледовый дворец «Барыс») 60. ТОО «Qazhotel» (бассейн) ул. Айша биби, 38 (гостиница «Айша Биби»)

Боулинг-центры:

61. TOO «A-Service Management» (боулинг-центр «Думан») Коргальджинское шоссе, 2А 62. ИП «Мендыгалиев Жасулан Габитович» (комплекс PINgWIN) ул. Едил, 26 63. ТОО «Шаробан-Т» (боулинг-центр «Hungry rabbit») ул.Сейфуллина, 38

Компьютерные клубы:

64. ИП «Аязбаева А.М.» (компьютерный клуб «Fantasy») пр. Сарыарка, 41 65. ул. Желтоксан, 2 66. ул. Мустафина, 21/2 67. ИП «А.К.С.» (компьютерный клуб «Тор 1») ул. Керей, Жанибек хандар, 28 68. ИП «Арена» (компьютерный клуб «Arena cyber sport») ул. Косшыгулулы, 3/1 69. пр. Сарыарка, 29/1 70. пр. Б.Момышулы, 16 71. ИП «WangBa» (компьютерный клуб «WangBa») ул. Кенесары, 52 72. ИП «Горный Денис Анатольевич» (компьютерный клуб «UNIT») ул. Кенесары, 47 73. ИП «Next» (компьютерный клуб «Next») пр. Мангелик Ел, 19 74. ИП «Абаев Абдукарим Ергашевич» (интернет кафе «VERSUS») ул. Куйши Дина, 11/1 75. ул. Богенбай батыра, 56 Е 76. ИП «Unistar-Z» (компьютерный клуб «Тема») ул. Петрова, 16/3 НП 1 77. ИП «Talshyn» (Интернет клуб «Имба») ул. Кенен Азербаева, 8, НП 3 78. ТОО «DESKTOP» (компьютерный клуб «Ямато») ул. Кубрина, 20/1 ВП 3 79. ул. Сығанақ 21/1, ВП 7 80. ИП «Туякбаевы» (компьютерный клуб «Lost World») пр. Абылайхана, 19 81. ИП «ИзиГота» (компьютерный клуб «EZ») пр Женіс 17 в, н.п. 1 82. ИП «AxelTextile» (компьютерный клуб «Gravity») пр. Кабанбай батыра, 60/19

Сауны:

83. ИП «Асылбеков Алтынбай Пернебаевич» (сауна «Goldman Empire») ул. Сатпаева 13/1 (отель «Goldman Empire») 84. РГКП «Центр олимпийской подготовки «Нур-Султан» (сауна) пр. Кабанбай батыра, 45 А (Велотрек Сары-Арка) 85. ТОО «Lion-L» (Лион-Л) (сауна) ул. Московская 37/2 (гостиница «Lion-L») 86. ТОО «МАК-СЕРВИС ЛТД» (сауна) ул. Балкантау, 213 («Казжол» отель) 87. ИП «Исмаилов С.Б.» (сауна «SAHIL») пр. Б. Момышулы, 6А 88. ИП «Сарин С.К.» КЕДРОВЫЙ ДВОР (комплекс саун) мкр. Жастар, ул. Таха Хусейна,13/2 89. ТОО «АПРИОРИ-НТ» (сауна) Коргалжинское шоссе, 2А. 90. ИП «Эверест» (сауна) ул. Шара Жиенкуловой, 7/1 91. ИП «Тасанова» (комплекс саун «Premier inn») ул. Балкантау, 187

Чтобы стать участником пилотного проекта «Ashyq» необходимо зарегистрироваться для включения в список участников (по номеру телефона: 87078545049 - Диана), затем получить инструкцию по получению QR-кода и дождаться официального опубликования списка участников на официальном сайте акимата.