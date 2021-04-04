Проект «Ashyq»: кто в Нур-Султане работает по QR-коду
В акимате Нур-Султана в ходе встречи акима города Алтая Кульгинова с бизнес-сообществом директор Палаты предпринимателей г. Нур-Султан Алмат Джунусов рассказал о ходе реализации пилота, позволяющего субъектам предпринимательства работать даже в условиях жестких ограничительных и карантинных мер. В работе совещания также приняли участие руководитель управления здравоохранения столицы Тимур Муратов и главный санитарный врач города Сархат Бейсенова.
«В настоящий момент по г.Нур-Султан участие в пилотном проекте «Ashyq» принимает 91 субъект бизнеса, из них 36 фитнес-клубов, 14 спа-центров, 10 бассейнов, 3 боулинг-клуба, 19 компьютерных клубов и 9 саун. Для посещения этих объектов необходимо скачать мобильное приложение «Ashyq», авторизоваться по номеру телефона, ввести ИИН и затем при входе в заведение просканировать его QR-код. Таким образом за счет интеграции с общей базой ПЦР будет определен статус посетителя: является ли он носителем вируса или нет. Если он не является носителем вируса, то может беспрепятственно посещать эти заведения», – сообщил Алмат Джунусов.
При выходе из заведения также необходимо сканировать QR-код, чтобы зафиксировать свой выход.
Использование приложения позволяет обезопасить посещение общественных мест жителям и гостям города, а представителям МСБ дает возможность продолжить свою работу, несмотря на усиление карантинных мер.
«Как вы знаете, столица уже более трех недель находится в «красной» зоне. В связи с чем ограничена работа ряда объектов МСБ и только субъекты предпринимательства, участвующие в реализации пилотного проекта Ashyq, работают по критериям «желтой» зоны», – сообщил Алмат Джунусов.
Предлагаем вашему вниманию список заведений, куда можно попасть по QR-коду.
Фитнес-центры:
|
1.
|
ТОО «ФИТНЕС ПРО 2030»
(фитнес-клуб «Space fitness»)
|
ул. Сатпаева 16/2
|
2.
|
ТОО «МЕГА ФИТНЕС»
(фитнес-клуб «World Class»)
|
пр. Жеңіс,1
|
3.
|
ИП «Байтерек»
(фитнес-клуб «Спорт тайм»)
|
ул. Сейфуллина, 4/1
|
4.
|
ИП «Комфорт сервис»
(фитнес-клуб «Спорт тайм»)
|
ул. Сатпаева, 25
|
5.
|
ИП «Фиткультура»
(фитнес-клуб «Kaz Fitness»)
|
Кургальджинское шоссе, 4
|
6.
|
ИП «Байгускарова И.А.»
(фитнес-клуб «Worldclass green»)
|
ул. Петрова, 24Б
(Евразия-2)
|
7.
|
ИП «JS»
(фитнес клуб «INVICTUS GO»)
|
ул. Сауран 18, нп 2,3
|
8.
|
ТОО «Life Fitness Astana»
|
ул. Туркестан, д.2
|
9.
|
ТОО «INFITNESS»
(фитнес-клуб «Winox»)
|
пр. Тәуелсіздік, 32
|
10.
|
ТОО «INFITNESS»
(фитнес-клуб «FitArena»)
|
ул. Косшыгулулы, 24
|
11.
|
ТОО «Курылыс Инвест Компани» (фитнес-клуб «Highvill Community Center»)
|
ул. Байтурсынова, 5А
|
12.
|
ТОО «Бумага Интер Трейдинг» (фитнес-клуб «BELON LIFE FITNESS»)
|
пр. Аблайхана 24/1
|
13.
|
ТОО «Экспресс Фитнес»
(фитнес-клуб «Экспресс Фитнес»)
|
ул. Калдаякова, д. 4
|
14.
|
ул. Кунаева, д. 14
|
15.
|
пр. Республики, д. 10
|
16.
|
пр. Кошкарбаева, д. 28
|
17.
|
ИП «T-Тau fitness»
(фитнес-клуб «T-tau fitness»)
|
пр. Республики 34/а,
офис 403
|
18.
|
ИП «ABEL»
(фитнес-центр «Yogoroom»)
|
Кургальжинское шоссе, 4/1
|
19.
|
ТОО «Fitness First»
(фитнес-клуб «Fitness First»)
|
пр. Кабандай батыра, 21
|
20.
|
РГКП «Центр олимпийской подготовки «Нур-Султан» (фитнес-центр)
|
пр. Кабанбай батыра, 45 А (Велотрек Сары-Арка)
|
21.
|
ТОО «МАК-СЕРВИС ЛТД»
(фитнес-центр «Relax-fit»)
|
ул. Балкантау, 213
(«Казжол» отель)
|
22.
|
ТОО «SPARTA GYM»
(тренажерный зал «SPARTA GYM»)
|
ул. К.Байсеитова, д. 10
|
23.
|
ТОО «Truetech»
(фитнес-клуб «Fitness Blitz»)
|
пр. Р. Кошкарбаева, 37,
н.п. 4
|
24.
|
ТОО «Invictus Astana»
(фитнес-клуб)
|
ул. Е-10, блок 17Д
|
25.
|
ИП «FITNESS PALACE KZ»
(фитнес-центр)
|
пр. Туран, 30
|
26.
|
ИП «Мушкенов»
(фитнес клуб «Fitworx»)
|
пр. Шәкәрім Құдайбердіұлы, 18а
|
27.
|
ТОО «АПРИОРИ-НТ»
(фитнес-центр «АПРИОРИ»)
|
Коргалжинское шоссе, 2А
|
28.
|
ИП «Фитнес студия Club 71»
(фитнес-студия Club 71)
|
ул. Е319, дом 2б, нп3
|
29.
|
ТОО «TZ-service»
(фитнес клуб «Invictus go»)
|
ул. Д. Кунаева, дом 10
|
30.
|
ИП «Эверест»
(спортивно- оздоровительный комплекс «Эверест» - фитнес)
|
ул. Шара Жиенкуловой, 7
|
31.
|
ТОО «Mtex management»
(фитнес центр «Алау»)
|
пр. Кабанбай батыра, здание 47
(ледовый дворец «Алау»)
|
32.
|
ТОО «Mtex management»
(фитнес-центр «Зал единоборств»)
|
пр. Кабанбай батыра, 48
(стадион «Астана-Арена»)
|
33.
|
ТОО «Mtex management»
(фитнес-центр «Центр бокса»)
|
34.
|
ИП «Иргалиева»
(фитнес-клуб «Bronx»)
|
ул.Достык 18 БЦ Москва,
4 этаж
|
35.
|
ул. Бокейханова, 38
|
36.
|
ул. Аманжолова, 28
Спа-центры
|
37.
|
ИП «Кожахметова»
(салон красоты «Эва СПА»)
|
ул. Малика
Габдулина, 16
|
38.
|
ТОО «LTS2017»
(спа-салон «LotusThaiSpa»)
|
пр. Кошкарбаева, 2
|
39.
|
ИП «Темирбеков»
(спа-салон «LotusThaiSpa»)
|
ул. Кунаева, 35/1
|
40.
|
ТОО «АСТАНА БАР»
(спа-салон «Orchidea thai spa»)
|
пр. Б.Момышулы, 23
|
41.
|
TOO «KAASA»
(спа-салон «Imbir Thai SPA»)
|
пр. Тәуелсіздік, 40/5
|
42.
|
ТОО «Gi Astana»
(спа-салон «Imbir Thai SPA»
|
пр. Мангилик Ел, 29/2
|
43.
|
ИП «Искакова»
(спа салон «Winox»)
|
пр. Тәуелсіздік 32 , 4 эт
|
44.
|
ИП «Пимоненко О.А.»
(спа-салон «Sandi Spa»)
|
ул. Мустафина 1/1,
Red Village
|
45.
|
ИП «Aroya Thai Spa»
(спа-салон «Aroya Thai Spa»)
|
ул. Куйши Дина 36/2
|
46.
|
ТОО «Бьюти Спа»
(спа-салон «Beauty Spa»)
|
пр. Жеңiс, 1
|
47.
|
ТОО «Актерек ЛТД»
(спа-салон «BALI SPA wellness & fitness»)
|
ул. Кунаева, 29/2
|
48.
|
ИП «Куспеков»
(спа-салон «The Spa»)
|
ул. Шарль де Голль, 3/1
|
49.
|
ТОО «La Canadienne(Ля Канадиен)»
(спа-центр «Let's Relax»)
|
ул. Ш. Калдаякова, дом 4
|
50.
|
ТОО «Qazhotel»
(спа-салон «Аisha Bibi»)
|
ул. Айша биби, 38
(гостиница «Айша Биби»)
Бассейны:
|
51.
|
ТОО «Ocean Baby Academy»
|
ул.Мухамедханова, 21 (офис 20)
|
52.
|
РГКП «Центр олимпийской подготовки «Нур-Султан» (бассейн)
|
пр. Кабанбай батыра, 45 А (Велотрек Сары-Арка)
|
53.
|
ТОО «МАК-СЕРВИС ЛТД»
(бассейн)
|
ул. Балкантау, 213
(«Казжол» отель)
|
54.
|
ТОО «Оушен Бейби»
|
пр.Мангилик ел, 52 ,
офис 18
|
55.
|
ИП «FITNESS PALACE KZ»
(бассейн)
|
пр. Туран, 30
|
56.
|
ИП «Хамзина Жанна Адылхановна»
(Центр грудничкового и дошкольного плавания «Bope Pool»)
|
пр. Улы Дала 29, офис 8
|
57.
|
ИП «Сарин С.К.» КЕДРОВЫЙ ДВОР
(бассейн)
|
мкр. Жастар,
ул. Таха Хусейна,13/2
|
58.
|
ТОО «АПРИОРИ-НТ»
(бассейн)
|
Коргалжинское шоссе, 2А.
|
59.
|
ТОО «Mtex management»
(олимпийский бассейн
«Barys Arena Pool»)
|
пр. Туран, здание 57
(многофункциональный ледовый дворец «Барыс»)
|
60.
|
ТОО «Qazhotel»
(бассейн)
|
ул. Айша биби, 38
(гостиница «Айша Биби»)
Боулинг-центры:
|
61.
|
TOO «A-Service Management»
(боулинг-центр «Думан»)
|
Коргальджинское шоссе, 2А
|
62.
|
ИП «Мендыгалиев Жасулан Габитович»
(комплекс PINgWIN)
|
ул. Едил, 26
|
63.
|
ТОО «Шаробан-Т»
(боулинг-центр «Hungry rabbit»)
|
ул.Сейфуллина, 38
Компьютерные клубы:
|
64.
|
ИП «Аязбаева А.М.»
(компьютерный клуб «Fantasy»)
|
пр. Сарыарка, 41
|
65.
|
ул. Желтоксан, 2
|
66.
|
ул. Мустафина, 21/2
|
67.
|
ИП «А.К.С.»
(компьютерный клуб «Тор 1»)
|
ул. Керей, Жанибек хандар, 28
|
68.
|
ИП «Арена»
(компьютерный клуб
«Arena cyber sport»)
|
ул. Косшыгулулы, 3/1
|
69.
|
пр. Сарыарка, 29/1
|
70.
|
пр. Б.Момышулы, 16
|
71.
|
ИП «WangBa»
(компьютерный клуб «WangBa»)
|
ул. Кенесары, 52
|
72.
|
ИП «Горный Денис Анатольевич»
(компьютерный клуб «UNIT»)
|
ул. Кенесары, 47
|
73.
|
ИП «Next»
(компьютерный клуб «Next»)
|
пр. Мангелик Ел, 19
|
74.
|
ИП «Абаев Абдукарим Ергашевич» (интернет кафе «VERSUS»)
|
ул. Куйши Дина, 11/1
|
75.
|
ул. Богенбай батыра, 56 Е
|
76.
|
ИП «Unistar-Z»
(компьютерный клуб «Тема»)
|
ул. Петрова, 16/3 НП 1
|
77.
|
ИП «Talshyn»
(Интернет клуб «Имба»)
|
ул. Кенен Азербаева, 8,
НП 3
|
78.
|
ТОО «DESKTOP»
(компьютерный клуб «Ямато»)
|
ул. Кубрина, 20/1 ВП 3
|
79.
|
ул. Сығанақ 21/1, ВП 7
|
80.
|
ИП «Туякбаевы»
(компьютерный клуб «Lost World»)
|
пр. Абылайхана, 19
|
81.
|
ИП «ИзиГота»
(компьютерный клуб «EZ»)
|
пр Женіс 17 в, н.п. 1
|
82.
|
ИП «AxelTextile»
(компьютерный клуб «Gravity»)
|
пр. Кабанбай батыра, 60/19
Сауны:
|
83.
|
ИП «Асылбеков Алтынбай Пернебаевич»
(сауна «Goldman Empire»)
|
ул. Сатпаева 13/1
(отель «Goldman Empire»)
|
84.
|
РГКП «Центр олимпийской подготовки «Нур-Султан» (сауна)
|
пр. Кабанбай батыра, 45 А (Велотрек Сары-Арка)
|
85.
|
ТОО «Lion-L» (Лион-Л)
(сауна)
|
ул. Московская 37/2
(гостиница «Lion-L»)
|
86.
|
ТОО «МАК-СЕРВИС ЛТД»
(сауна)
|
ул. Балкантау, 213
(«Казжол» отель)
|
87.
|
ИП «Исмаилов С.Б.»
(сауна «SAHIL»)
|
пр. Б. Момышулы, 6А
|
88.
|
ИП «Сарин С.К.» КЕДРОВЫЙ ДВОР
(комплекс саун)
|
мкр. Жастар,
ул. Таха Хусейна,13/2
|
89.
|
ТОО «АПРИОРИ-НТ»
(сауна)
|
Коргалжинское шоссе, 2А.
|
90.
|
ИП «Эверест»
(сауна)
|
ул. Шара Жиенкуловой, 7/1
|
91.
|
ИП «Тасанова»
(комплекс саун «Premier inn»)
|
ул. Балкантау, 187
Чтобы стать участником пилотного проекта «Ashyq» необходимо зарегистрироваться для включения в список участников (по номеру телефона: 87078545049 - Диана), затем получить инструкцию по получению QR-кода и дождаться официального опубликования списка участников на официальном сайте акимата.