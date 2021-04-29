Проект «Ashyq»: кинотеатры и другие объекты открылись в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау возобновили работу кинотеатры и другие объекты. Всего в рамках проекта «Ashyq» на возобновление деятельности и частичное снятие карантинных ограничений на сегодняшний день подали заявки около 70 бизнес-объектов региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 26 апреля в Атырау действует постановление главного государственного санитарного врача области, согласно которому ранее закрытые объекты предпринимательства могут возобновить свою деятельность в рамках проекта «Ashyq». В их числе – фитнесс клубы, СПА – центры, сауны, бассейны, компьютерные и боулинг клубы, кинотеатры, театры и филармонии, бильярдные клубы, концертные залы. Для участия в проекте предпринимателям необходимо подать заявки для получения qr-кода на сайте infokazakhstan.kz. Участие в проекте является полностью добровольным. Проект «Ashyq» разработан в качестве альтернативы полного закрытия бизнес – объектов и для частичного снятия карантинных ограничений. В Палату предпринимателей Атырауской области поступило около 70 заявок от субъектов предпринимательства на участие в проекте, из них 37 уже получили свои qr-коды, в их числе – фитнесс центры, SPA салоны, кинотеатры, бильярдные, театры, компьютерные клубы», - рассказал эксперт Палаты предпринимателей Атырауской области Еркебулан Бадел.

Сообщив, что для возобновления деятельности кинотеатров установлены следующие требования: заполняемость не более 20%, с регистрацией на портале infokazakhstan.kz, соблюдением масочного режима, шахматной рассадки, социальной дистанции и соблюдением требований постановления санитарного врача. Однако эти ограничения субъектов бизнеса не смущают.