Проект «Ashyq»: какие меры будут приняты при выявлении посетителей с «желтым/красным» статусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каким будет алгоритм внедрения проекта «Ashyq» и принятия мер при выявлении посетителей с «желтым/красным» статусом, стало известно из текста нового постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан «О внедрении мобильного приложения «Ashyq» на объектах предпринимательства», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения.

Алгоритм внедрения проекта «Ashyq» и принятия мер при выявлении посетителей с «желтым/красным» статусом

1. На объектах, включенных в проект «Ashyq», субъектом предпринимательства проверяется статус посетителя через QR- код или по ИИН.

2. Субъект предпринимательства при выявлении на объекте посетителя, подлежащего изоляции с «желтым/красным» статусом информирует/сообщает о факте в территориальные департаменты Комитета санитарно-эпидемиологического контроля (ТД КСЭК) посредством мобильной связи, электронной почты с представлением подтверждающих материалов (скриншот «желтый/красный» статус).

3. Допуск посетителей на объекты, участвующие в проекте, осуществляется при условии сканирования посетителем и предъявления на входе на объект специального QR-кода, для определения статуса посетителя:

- зеленый статус – посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19 ;

- синий статус – отсутствует результат ПЦР-тестирования, не числится как контактный с больным COVID-19 ;

- желтый статус – обозначен в базе данных как контактный с больным COVID-19 ;

- красный статус – зарегистрирован в базе с положительным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, пациенты со статусом «инфицирован» - код U 07.2.

4. При отсутствии смартфона у посетителя, сотрудник объекта предпринимательства проверяет статус посетителя по ИИН с его согласия в информационной системе.

5 . Посетители с «желтым/красным» статусом на объекты предпринимательства, участвующих в проекте, не допускаются.

6. Участники проекта «Ashyq» обеспечивают соблюдение требований алгоритмов, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» и настоящего постановления.

7 . ТД КСЭК совместно с организацией амбулаторно-поликлинической помощи, после получения информации от субъекта предпринимательства и/или от информационной системы мобильного приложения «A s hyq» (далее – ИС «A s hyq» ) устанавливает место проживания (нахождения) физического лица, подлежащего изоляции посредством мобильного приложения для дистанционного наблюдения при домашнем карантине, в том числе пациентов с бессимптомными формами COVID-19, а также веб - приложения COVID-19.

8. Физическому лицу с «красным» статусом ИС «Ashyq» направляется смс-уведомление (извещение) о наличии положительного ПЦР анализа на COVID-19 и необходимости соблюдения 14-ти дневного домашнего карантина.

9. Физическому лицу с «желтым» статусом ИС «Ashyq» направляется смс-уведомление (извещение) о том, что является близким контактным лицом с инфицированным COVID-19 и о необходимости соблюдения 14-ти дневного домашнего карантина.

10. В соответствии с пунктом 3 статьи 102 и подпунктами 6) и 7) пункта 7 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», в отношении физического лица с «красным» или «желтым» статусом, выносится постановление Главного государственного санитарного врача соответствующей административно-территориальной единицы о проведениии санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий с требованиями необходимости изоляции (лечения), с фиксацией факта вручения.

11. В случае сокрытия заболевания, являющимся опасным для окружающих, предусмотрена административная ответственности в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях». Действие настоящего пункта не распространяется на лиц со статусом «желтый».

12. При повторном обнаружении факта посещения объекта, в отношении физического лица, применяются меры административного характера.

13. При фиксации ИС «Ashyq» факта посещения объекта посетителя с «желтым/красным» статусом, сведения в онлайн режиме передаются в ТД КСЭК.

14. ТД КСЭК осуществляет мероприятия в соответствии с пунктами 7, 8, 9 и 10 настоящего приложения.

15. В случае выявления признаков нарушений участниками проекта «Ashyq» ограничительных мероприятий, в том числе карантина, мероприятия осуществляются мониторинговыми группами в соответствии с Алгоритмом действий должностных лиц, по применению мер административного характера при выявлении нарушений требований по соблюдению ограничительных мероприятий, в том числе карантина, утвержденного протоколом Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан. Лица с «желтым» статусом (или контактные) переводятся в «синий» статус по истечении 14 календарных дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19.

17. Приказом ТД КСЭК назначаются должностные лица, ответственные за координацию и обеспечение оперативного взаимодействия с объектами предпринимательства и ИС «Ashyq».

18. Регистрация выхода посетителя (Сheck-out) с объекта не требуется.

19. У контактных лиц, имеющих результаты отрицательного ПЦР-тестирования на COVID-19, «желтый» статус сохраняется до истечения 14 дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19.

Более подробно с документом можно ознакомиться здесь.