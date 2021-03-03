Проект «Аshyq»: что делать, если у посетителя объекта выявится «красный» статус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Что делать сотруднику бизнес-объекта, если у посетителя в рамках использования пилотного проекта «Аshyq» будет обнаружен «желтый» или «красный» статус, объяснил заместитель директора палаты предпринимателей «Атамекен» города Нур-Султана Куанышбек Мукаш, предает корреспондент МИА «Казинформ».

В Нацпалате уточнили, если по приложению «Аshyq» люди с положительным ПЦР-тестированием будут посещать общественные места, то в отношении них будут проведены соответствующие меры - вплоть до административного взыскания.

«В соответствии с постановлением предприниматель обязан сообщить в территориальный департамент санитарно-эпидемиологического контроля о том, что у посетителя выявился «красный» или «желтый» статус. Дальнейшие меры уже будут приняты в рамках законодательства. Вы знаете, люди у которых на данный момент имеется положительный ПЦР-тест, дают обязательство о самоизоляции, что в течение карантинного времени никуда не имеют права выходить. Соответственно, нарушение этих обязательств влечет за собой административное правонарушение. Контактные люди, если будут нарушать обязательства, которые дают в письменном виде, тоже привлекаются к административной ответственности», - сказал Куанышбек Мукаш во время онлайн-брифинга в акимате.

Также он сообщил, что в рамках использования приложения были выявлены два человека с «красным» статусом.

«За время проведения (проекта - прим. автора) выявлены два человека по городу Нур-Султан. Эти два человека были сотрудниками самих же заведений – фитнес-клубов. Как только был выявлен «красный» статус, начали проверять, выяснилось, что два человека переболели еще летом. Но с учетом того, что в последний месяц один человек поменял фамилию, оказалось, что у него по базе выходила ошибка - «красный» статус. В целом, на данный момент реальные носители с «красным» статусом не выявлены», - заявил Куанышбек Мукаш.

По данным заместителя директора палаты предпринимателей «Атамекен» города, почти 13 тысяч объектов предпринимательства остаются закрытыми в столице.

Напомним, в целях предупреждения распространения короновирусной инфекции и поддержки объектов предпринимательства в период введения ограничительных мероприятий на объектах предпринимательства в городах Нур-Султане, Алматы, и Караганде начата реализация пилотного проекта «Ashyq». Проект реализуется на следующих объектах предпринимательства: фитнес-клубы, спа-центры, сауны, бассейны, компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет); боулинг клубы.