РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:33, 17 Май 2021 | GMT +6

    Проект Ashyq: 36 пассажиров с «желтым» статусом, 39 - с «красным» выявили в аэропорту Нур-Султана

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За неделю реализации проекта «Ашық» сотрудниками Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев были выявлены 36 пассажиров с «желтым» статусом, 39 пассажиров с «красным» статусом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.

    Согласно алгоритму пассажиров с «красным» статусом до приезда скорой помощи изолировали, после чего они были госпитализированы.

    С 12 мая 2021 года полноценно запустили проект Ashyq в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев. Мы бы хотели предупредить всех пассажиров (кто вылетает) о том, что необходимо заранее до приезда в аэропорт скачать приложение и проверить свой статус. В здание терминала пассажиры с «желтым» и «красным» статусами допущены не будут. Вопросы по возврату средств в случае недопуска к рейсу следует направить в авиакомпанию.

    Информация в приложении Ashyq поступает за счет интеграции с общей базой Министерства здравоохранения и определяет статус пассажира: не является ли он носителем вируса в данный момент.

    Чтобы не создавать давки, следует заранее установить приложение и узнать свой статус заранее.

    «У сотрудников аэропорта на входе в здание воздушной гавани есть планшеты. Те пассажиры, которые не имеют смартфонов, могут забить свой ИИН через планшет сотрудников и узнать свой статус. Что касается иностранных пассажиров, которые не имеют ИИН, они могут проверить свой статус через номер своего паспорта в планшете сотрудников аэропорта», - добавили в пресс-службе.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт Астана Главная Безопасность
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:12
    Президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов
    Сегодня, 19:00
    МНЭ РК, Visa и ассоциация женщин-предпринимателей «ASMAR» подписали меморандум
    Сегодня, 18:50
    Абай Центр - оазис казахстанской культуры в Вашингтоне
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!