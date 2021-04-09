Проект «Ashyq»: 119 субъектов бизнеса работают по QR-коду в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане количество субъектов предпринимательства, участвующих в пилотном проекте «Ashyq», достигло 119. В связи с эпидемиологической ситуацией в столице растет число субъектов предпринимательства, желающих участвовать в пилотном проекте «Ashyq» и не желающих оставаться в стороне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В Нур-Султане в пилотном проекте «Ashyq» принимают участие 119 субъектов предпринимательства. Из них 43 фитнес-клуба, 18 спа-центров, 11 бассейнов, 3 боулинг-клуба, 27 компьютерных клубов, 17 саун.

Преимущество проекта в том, что субъекты предпринимательства могут возобновить или продолжить деятельность независимо от того, в каком регионе они находятся.

Стоит отметить, что при входе в заведение посетителям присваивается статус по цветам:

- «красный» статус-ограничение движения, так как лицо находится на амбулаторном лечении;

- «желтый» статус - частичное ограничение – ПЦР как контактный;

- «синий» статус – нет ограничений в передвижении, кроме мест, где обязательно наличие ПЦР-справки;

- «зеленый» статус – передвижение без ограничений для лица, прошедшего ПЦР-тестирование на COVID-19 с отрицательным результатом.

Отметим, что в столице все больше субъектов бизнеса, желающих работать через приложение «Ashyq». Их список обновляется ежедневно.