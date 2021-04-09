Проект «Ashyq»: 119 субъектов бизнеса работают по QR-коду в Нур-Султане
В Нур-Султане в пилотном проекте «Ashyq» принимают участие 119 субъектов предпринимательства. Из них 43 фитнес-клуба, 18 спа-центров, 11 бассейнов, 3 боулинг-клуба, 27 компьютерных клубов, 17 саун.
Преимущество проекта в том, что субъекты предпринимательства могут возобновить или продолжить деятельность независимо от того, в каком регионе они находятся.
Стоит отметить, что при входе в заведение посетителям присваивается статус по цветам:
- «красный» статус-ограничение движения, так как лицо находится на амбулаторном лечении;
- «желтый» статус - частичное ограничение – ПЦР как контактный;
- «синий» статус – нет ограничений в передвижении, кроме мест, где обязательно наличие ПЦР-справки;
- «зеленый» статус – передвижение без ограничений для лица, прошедшего ПЦР-тестирование на COVID-19 с отрицательным результатом.
Отметим, что в столице все больше субъектов бизнеса, желающих работать через приложение «Ashyq». Их список обновляется ежедневно.