2 Июня 2022 19:42

Проект «Арт спорт»: столичные предприниматели намерены закрыть кружки и спортсекции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице продолжает набирать обороты инцидент между поставщиками услуг в рамках проекта «Арт спорт», госорганами и родителями детей. Поставщики заявляют о неправильно заложенном бюджете и требуют выплатить им долги за прошлый год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня возле Министерства культуры и спорта собрались предприниматели – поставщики услуг, запустившие спортивные секции и кружки в рамках проекта «Арт спорт». Согласно их заявлению, на проект неправильно заложен бюджет. По этой причине, они уже третий месяц не получают обещанного дохода.

«Со всех трибун начали говорить о том, что бюджеты по проекту освоены в Алматы, Шымкенте, Нур-Султане. Но нужно смотреть на то, что было заложено. К примеру, в этом году по спорту было заложено в бюджет по городу Нур-Султану 603 млн тенге - всего лишь на полгода, так как программа заработала в мае, и фактически ваучеры начали выдаваться в июне. Это примерно на 5 тыс. ваучеров. Для сравнения, в один Дворец школьников ходит 10 тыс. детей. Из всей потребности города Нур-Султана заложили только 2%. Это было в прошлом году. Пилотный проект. На этот год закладывают 1,3 млрд, и это при том, что активировано было 17 тыс. ваучеров. Кроме того, 300 млн из выделенного на этот год бюджета ушли на оплату долга за прошлый год», - рассказала руководитель центра «Actual skills» Тоты Смагулова журналистам.

По ее словам, в прошлом году в рамках проекта было выделено 600 млн тенге, а по факту освоено 900 млн.

«Те 5 тыс. детей, которые ходили в прошлом году - они же никуда не денутся и продолжат посещать. Но в бюджет закладывают меньше на 4,5 тыс. детей. То есть, как минимум нужно было заложить 1,2 млрд и плюс долг прошлого года – итого 1,5 млрд. В итоге получается на 2022 год заложили бюджет меньше, чем на прошлый, если разбивать по месяцам. Куда мы тогда должны направлять тех детей, которые уже активированы? Поэтому у нас очень быстро был израсходован бюджет, потому что не заложили деньги на уже активированные ваучеры», - объяснила предприниматель.

Кроме того, Тоты Смагулова ответила на заданный журналистами вопрос о фиктивном оформлении участников проекта «Арт Спорт».

«Насколько я знаю, ни одного уголовного дела не заведено по этому вопросу. Кроме того, мы сами готовы выявлять недобросовестных поставщиков услуг, так как они нам тоже невыгодны», - подчеркнула спикер.

В свою очередь, основатель школы единоборств «Авангард» Серик Сагымбаев рассказал, что изначально вступил в проект вынужденно, поскольку родители начали забирать детей на бесплатные секции.

«Я полтора года не верил в эту программу, но я пошёл туда, когда у меня в соседнем зале стали уходить дети, потому что им выгодно бесплатно. А у меня лучший зал в этом районе. Мы открыли за свои деньги, работали, инвестировали, брали деньги с родителей. Когда они начали уходить, мы вынуждены были зайти в эту программу. Мы зашли, подали заявку на более чем 200 человек. Затем около 150 человек активировались. Другие не смогли, потому что бюджет закрылся. Они не пришли, потому что не могли платить», - объяснил спортсмен.

По словам Серика Сагымбаева, в рамках проекта ему задолжали средства за три месяца.

«После того, как я зашёл, мне оплатили за полмесяца, а март, апрель, май мне не оплатили. Я за свой счет оплачиваю. Получилось так, что я - инвестор, человек с деньгами, который за свои кровные деньги открыл зал, вдруг стал попрошайкой. Мне приходится говорить: «Дайте мне деньги». Зачем вы тогда эту программу создавали, если теперь мы стали попрошайничать. У меня 1,5 млн аренда. Работают заслуженные мастера спорта. Я их привлёк, потому что плачу им больше», - добавил мужчина, заявив, что программа работает некорректно.

Вместе с предпринимателями к зданию Минкульта также пришли и родители детей, которые посещали кружки и секции в рамках проекта «Арт спорт». К слову, Раиса Арестанова приехала сюда из Костанайской области. Все дело в том, что теперь, как закрылся кружок рукоделия, с внучкой некому сидеть дома. Теперь женщина вынуждена забрать девочку в деревню.

В итоге для переговоров с недовольными предпринимателями и родителями вышел заместитель председателя Комитета спорта Бекболат Байжанов.

«Мы знаем, что в Жамбылской области, в Нур-Султане, еще в одном-двух городах сейчас кончаются деньги. Сейчас в стране 500 тыс. детей посещают кружки. На это нужно около 93 млрд тенге. Из них 50 млрд тенге должны быть освоены в сфере спорта, 41 млрд тенге – в сфере культуры. По этой проблеме мы неоднократно выезжали в области. Мы также посетили акимат города Нур-Султана. Сейчас эта работа рассматривается в маслихате. На следующей неделе мы проведем еще расширенное совещание с акиматами. На повестке дня только один вопрос – дефицит финансов. Сегодня поручение, данное Главой государства, показало жизнеспособность. Дети занимаются спортом, участвуют в творческих кружках. Эта работа не останавливается. Но сейчас, когда мы видим недостатки, вопрос средств решается», - заверил чиновник.

Он сообщил, что между четырьмя ведомствами – Министерствами юстиции, образования и науки, цифровизации и аэрокосмической промышленности, а также культуры и спорта, подписан документ по совершенствованию платформы «Арт спорт».

«Мы знаем, что есть нехватка финансов. На сегодня управлениями культуры и спорта по республике поддержано 13 млрд тенге. Закрываем апрель, май.(…) Это вопрос решаемый, вопрос компетенции акиматов. Правительство работает над вопросом, Администрация Президента дала поручения. Как я уже сказал, маслихаты поддержали выделение 13 млрд тенге. Но для того, чтобы охватить 500 тыс. детей, необходимо 50 млрд тенге в сферу спорта, 40 млрд в кружки сферы культуры», - добавил представитель Минкультуры.

Между тем, поставщики потребовали назвать конкретные сроки финансирования, пригрозив, что закроют секции и кружки в случае если их требования по выплате средств не будут удовлетворены.

Еще один представитель активистов Куат Ергалиев, с которым встретился министр культуры и спорта Даурен Абаев, сообщил, что в ведомстве пообещали дать окончательный ответ позже.

«Министр объяснил, что сам не может решить вопрос с выделением средств из республиканского бюджета, а решить должно Правительство. Я предложил создать рабочую группу, на что мне пообещали дать ответ позже. Я не разочарован этим ответом – теперь придется ждать решение вопроса на более высоком уровне», - сказал К. Ергалиев в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

Ранее уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин ответила на обвинения Минкульта в финансировании «мертвых душ» в детских кружках и секциях.

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