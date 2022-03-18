Проект Антикризисного плана поручили внести в Правительство до 25 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил внести проект Антикризисного плана в Правительство до 25 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства поставил перед нами масштабные задачи по прогрессивному развитию нашего государства, повышению устойчивости и конкурентоспособности экономики, улучшению качества жизни и благосостояния народа», - сказал Алихан Смаилов в ходе заседания Правительства.

В этой связи Алихан Смаилов дал ряд поручений.

«Главой государства поручено оперативно реализовать пакет антикризисных мер. Антикризисные меры направлены на поддержку экономики, усиление контроля над инфляцией, стабилизацию на валютном рынке, создание новых рабочих мест, а также на развитие предпринимательства. В этой связи поручаю Министерству национальной экономики совместно с Национальным банком и ответственными государственными органами внести проект Антикризисного плана в Правительство до 25 марта текущего года», - рассказал Премьер-Министр.