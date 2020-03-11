Проект Административного процедурно-процессуального кодекса РК одобрен в первом чтении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис одобрил в первом чтении проект Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вам известно, проделано много работы по совершенствованию национального законодательства в сфере защиты конституционных прав и свобод граждан. Вместе с тем остаются вопросы, которые требуют своего решения. Одна из таких проблем – разрешение публично-правовых споров», - сказал министр юстиции РК Марат Бекетаев, представляя документ на пленарном заседании палаты.

В частности, по его словам, в настоящее время в публично-правовых спорах, где оппонентом простому гражданину выступает государственный аппарат, стороны фактически не равны, поскольку возможности граждан несоизмеримы с ресурсами государственного аппарата. Это отметил Глава государства в своем Послании.

«В этой связи Глава государства поручил внедрить институт административной юстиции. Для решения данных задач Министерством юстиции совместно с Верховным Судом разработан проект Административного процедурно-процессуального кодекса», - пояснил Марат Бекетаев

Было отмечено, что проект Кодекса преследует несколько целей.

Во-первых, закрепить набор гарантий, который позволит гражданам активнее принимать участие в процессе принятия управленческих решений.

Во-вторых, установить эффективные механизмы защиты прав граждан при рассмотрении споров с органами власти в вышестоящем органе и суде.

В этой связи проект Кодекса состоит из двух основных частей: это административные процедуры и административное судопроизводство.



