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вчера 23:00
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Проект Административного процедурно-процессуального кодекса РК одобрен в первом чтении
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис одобрил в первом чтении проект Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Как вам известно, проделано много работы по совершенствованию национального законодательства в сфере защиты конституционных прав и свобод граждан. Вместе с тем остаются вопросы, которые требуют своего решения. Одна из таких проблем – разрешение публично-правовых споров», - сказал министр юстиции РК Марат Бекетаев, представляя документ на пленарном заседании палаты.
В частности, по его словам, в настоящее время в публично-правовых спорах, где оппонентом простому гражданину выступает государственный аппарат, стороны фактически не равны, поскольку возможности граждан несоизмеримы с ресурсами государственного аппарата. Это отметил Глава государства в своем Послании.
«В этой связи Глава государства поручил внедрить институт административной юстиции. Для решения данных задач Министерством юстиции совместно с Верховным Судом разработан проект Административного процедурно-процессуального кодекса», - пояснил Марат Бекетаев
Было отмечено, что проект Кодекса преследует несколько целей.
Во-первых, закрепить набор гарантий, который позволит гражданам активнее принимать участие в процессе принятия управленческих решений.
Во-вторых, установить эффективные механизмы защиты прав граждан при рассмотрении споров с органами власти в вышестоящем органе и суде.
В этой связи проект Кодекса состоит из двух основных частей: это административные процедуры и административное судопроизводство.
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