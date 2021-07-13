Проект «30 лет в профессии» запустили в Акмолинской области

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Степногорске запущен проект «30 лет в профессии», посвященный юбилею Независимости страны. Проект подразумевает выпуск серий интервью о представителях самых разных профессий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

В числе первых героев проекта врач-онколог Степногорской городской поликлиники Елена Викторовна Девочкина.

Елена Викторовна уверена в том, что нужно заниматься любимым делом и посвятить ему всю свою жизнь, и тогда успех будет гарантирован.

«В 1991 году я закончила Целиноградский государственный медицинский институт, чем особенно горжусь. Приехала в Степногорск, мечтала стать хирургом, но в отделение меня не взяли. Потом мне предложили поработать в отделении детской хирургии, так как там нужны были помощники, писать истории болезни и так далее. В итоге уже 30 лет работаю в нашей поликлинике и занимаюсь любимым делом», – рассказала Елена Девочкина.

Следующий участник проекта - руководитель народно-фольклорного ансамбля «Мирас әуендері» Дворца культуры «Горняк» Куандык Алимжанов, который 30 лет посвятил работе в сфере культуры.

В 1997 году, переехав в Степногорск, Куандык Казиканович создал фольклорный ансамбль «Мирас әуендері» на базе ДК «Горняк». В состав коллектива вошли сотрудники Дома культуры, учащиеся старших классов школ города и колледжей. В ансамбле используют различные народные музыкальные инструменты.

«Рос в семье, где воспитывались пятеро детей. С молодости мне очень нравилось заниматься музыкой. Родители купили гитару и практически сам научился играть на ней. В 80-х годах основал ансамбль «Арман достар». Затем создал трио домбристов. Выступали не только в Казахстане, но и в России. Вообще основал несколько коллективов – дуэты, трио, квартеты, хор, ансамбль», – делится герой.

Куандык Казиканович в 2001 году награжден юбилейной медалью «10 лет Независимости Республики Казахстан», в 2016 году медалью Министерства культуры и спорта Республики Казахстан «Мәдениет саласының үздігі».

«В 80-90-х годах, когда ездили за рубеж, нигде не знали о нашей стране. Сейчас о Казахстане как о независимом государстве знают везде, и все это благодаря нашему Елбасы Нурсултану Назарбаеву. В юбилейный год хочу поздравить всех казахстанцев и пожелать мирного неба над головой и дальнейшего процветания нашей страны», – сказал Куандык Алимжанов.

К слову, данный проект будет продолжаться и активно реализовываться в течение года.