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Проект «30 лет в профессии» продолжается в Акмолинской области

7 Августа 2021 14:05
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Проект «30 лет в профессии» продолжается в Акмолинской области

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В городе Степногорске реализуется проект «30 лет в профессии», посвященный юбилею Независимости страны. Проект подразумевает выпуск серий интервью о представителях самых разных профессий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики региона.

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Очередным героем проекта стала врач-терапевт Степногорской городской поликлиники Жамила Ермекова.

Как рассказала Жамила Менлибаевна, она работает в сфере медицины на протяжении 30 лет и рада, что выбрала именно эту профессию.

«Я родилась в Узбекистане. С детства мечтала стать врачом. В 1984 году успешно окончила школу, поступила в медицинский институт города Самарканда на факультет «Лечебное дело», который окончила в 1990 году. Свою трудовую деятельность начала в поликлинике Кенимехского района, работала участковым врачом. Несколько лет работала врачом в городе Зарафшане. В 2005 году с семьей переехала в Казахстан, в город Степногорск, где уже 16 лет тружусь в городской поликлинике участковым врачом», – сообщила Жамила Менлибаевна.

В интервью героиня рассказала и о своей семье.

«У меня большая семья. Мы с супругом воспитали троих сыновей. Все имеют высшее образование. Двое сыновей по профессии инженеры горного дела. Младший сын пошел по стопам братьев, окончил первый курс Агротехнического университета в столице. Есть двое внуков. Могу сказать, что я счастливый человек, потому что у меня есть любимая семья и работа», - поделилась Жамила Менлибаевна.

В ходе беседы героиня, пользуясь случаем, поздравила соотечественников с 30-летием Независимости страны.

«Хочу поздравить всех казахстанцев с юбилеем Независимости и пожелать мирного неба над головой и дальнейшего процветания нашей Родине. Желаю каждой семье счастья и благополучия», –заключила Жамила Ермекова.


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#Акмолинская область   #Общество  
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