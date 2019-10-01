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Проект «100 торговых мест для уличной торговли» стартовал в Атырау

1 Октября 2019 16:06
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Проект «100 торговых мест для уличной торговли» стартовал в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау началась реализация проекта «100 торговых мест для уличной торговли», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По мере активного развития предпринимательской сферы важно уделять большое внимание регулированию уличной торговли. Для этого необходимо контролировать торговые точки, чтобы они соответствовали современному формату и внешнему архитектурному облику города. Со временем нам необходимо исключить стихийную торговлю. Проект «100 торговых мест для уличной торговли» и намерен решить эту проблему. Он направлен на возмездную передачу земельных участков сроком от 3 до 5 лет», - рассказал заместитель председателя правления АО «СПК «Атырау» Данияр Таханов.

По его словам, ежегодно для организации мелкой уличной торговли местными исполнительными органами выделяются земельные участки сроком на 1 год.

«Срок очень маленький. Для того, чтобы предприниматель успел оборудовать и обустроить торговую площадь, при этом еще и окупить вложенные инвестиции. Этот проект долгосрочный и более удобный предпринимателю», - пояснил Данияр Таханов.

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Ключевые слова: Атырауская область,
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Автор:

А. Соколов

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