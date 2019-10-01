Проект «100 торговых мест для уличной торговли» стартовал в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау началась реализация проекта «100 торговых мест для уличной торговли», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По мере активного развития предпринимательской сферы важно уделять большое внимание регулированию уличной торговли. Для этого необходимо контролировать торговые точки, чтобы они соответствовали современному формату и внешнему архитектурному облику города. Со временем нам необходимо исключить стихийную торговлю. Проект «100 торговых мест для уличной торговли» и намерен решить эту проблему. Он направлен на возмездную передачу земельных участков сроком от 3 до 5 лет», - рассказал заместитель председателя правления АО «СПК «Атырау» Данияр Таханов.

По его словам, ежегодно для организации мелкой уличной торговли местными исполнительными органами выделяются земельные участки сроком на 1 год.

«Срок очень маленький. Для того, чтобы предприниматель успел оборудовать и обустроить торговую площадь, при этом еще и окупить вложенные инвестиции. Этот проект долгосрочный и более удобный предпринимателю», - пояснил Данияр Таханов.